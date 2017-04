Kristaps Porzingis y Nando De Colo se apuntan al Eurobasket 2017

Porzingis volverá a defender los colores de su selección tras 4 temporadas

De Colo retrasa su descanso a 2018

En una entrevista concedida a FIBA.com, el letón Kristaps Porzingis manifestaba su intención de competir con su selección en el próximo Eurobasket: "Sí, absolutamente. Me gustaría ayudar al equipo a alcanzar la segunda ronda y hacer un gran campeonato". Porzingis no defiende los colores de su selección desde el Europeo U18 en 2013.

El combinado báltico se enfrentará en el Grupo D a Gran Bretaña, Bélgica, Serbia, Rusia y Turquía, que tendrá su sede en Estambul.

Porzingis

Porzingis apuntaba que "es un grupo difícil. Equipos como Serbia y Turquía tienen mucha experiencia, saben como ganar en este tipo de competición".

La selección letona se quedó fuera de los pasados Juegos Olímpicos de Río ya que no pudieron superar el torneo calificatorio celebrado en Belgrado, tras caer en semifinales ante Puerto Rico. "Tenemos buen potencial y podemos tener una selección muy competitiva", afirma un Porzingis que añade que "el baloncesto está creciendo mucho en mi país y disfruto siendo testigo de ello".

Sobre el resto de combinado letón, destaca que "algunos compañeros están teniendo grandes temporadas y tenemos también grandes veteranos que todavía siguen teniendo un gran impacto en el equipo".

Nando De Colo (Foto: Euroleague)

Nando De Colo estará con la selección francesa en el Eurobasket

En declaraciones a L'Équipe, el base del CSKA Moscú apuntaba que "pensaba tomar un verano de descanso después de los JJ.OO de Rio 2016, porque llevo encadenando ocho o nueve temporadas las temporadas de club y de selección. Esto acaba fatigando,.. Pero puestos a elegir, mejor será descansar en 2018".

De Colo recalca que "la selección nacional forma parte de mi carrera, me aporta mucho. Los americanos del CSKA me preguntan a menudo sobre cómo puedo encadenar una temporada tras otra jugando sin parar. Yo les explico que jugar en un equipo o en la selección no produce las mismas sensaciones".