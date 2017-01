La defensa del Gran Canaria anula las virtudes del Lokomotiv (66-68)

La defensa amarilla fue clave en la victoria

El Granca muy cerca de clasificarse para los cuartos de final

Unos por dentro, otros por fuera: Los balones interiores fueron, sorprendentemente, los protagonistas del juego de ambos conjuntos en el principio y el duelo en la pista entre Vougioukas y Hendrix, lo ganaba el americano, que está en su mejor momento de a temporada. En ambos lados de la cancha demostró ser mejor que el pívot griego, en unos primeros minutos muy diferentes a lo que se vio en el partido de ida en Gran Canaria. Janning abrió la veda de los triples y le siguieron sin pestañear, Kuric y Broekhoff, con dos triples cada uno. Este cambio en el ritmo de partido fue beneficioso para Lokomotiv, mientras al Granca le interesaba el partido más lento y las jugadas en la zona finalizadas por Pasecniks, le mantenían cerca en el marcador, a pesar del vendaval de triples (7 en el primer cuarto) en el que los tiradores del Lokomotiv habían convertido su ataque.

Flotando a los tiradores amarillos: Casimiro optó por sacar como titulares a Oliver y a Kuric, jugando de alero junto a Salin, con la posibilidad de defender mejor a Collins y Janning. Con mayor presencia de jugadores de banquillo el partido se volvió más defensivo y los rusos practicaron una defensa muy cerrada, permitiendo espacios a los tiradores amarillos, que no conseguían aprovecharlos. El Granca, con el tiro exterior anulado, ya que Kuric estaba en el banquillo y el resto de compañeros siguen con muy malos porcentajes, iba siempre a remolque del Lokomotiv, que jugaba ataques con más cordura que su rival. A pesar de haber bajado el ritmo anotador, los rusos seguían mostrándose superiores, con un juego de pases que encontraba espacios en los movimientos defensivos de las ayudas del Granca (41-29, de máxima renta).

La defensa se impone: El Herbalife se las ingenió para aferrarse al partido gracias a su continuo incremento del nivel defensivo, mejorado con la presencia de Rabaseda, y a chispazos ofensivos acertados de Oliver y Planinic (43-37, al descanso). Los canarios consiguieron compensar el desequilibrio en el tiro exterior (8 de 10 Kuban y 4 de 11 el Granca, en el descanso) y, con mucho trabajo lograron reducir la desventaja. Después del descanso, el Granca, con más energía, y acierto en el triple de Kuric y Báez, logró dominar a su rival y darle la vuelta al partido (46-51). La intensidad defensiva de los amarillos había conseguido frenar el acierto en los tiros exteriores del Lokomotiv y tampoco dejaba huecos cerca de canasta, controlando además, perfectamente, el rebote defensivo.

Final igualado: Las dificultades para anotar eran evidentes en ambos equipos, que habían elevado su nivel defensivo a tal altura que no hubo anotación durante más de tres minutos. Los triples de O´neale y de McCalebb elevaron las distancias hasta los diez puntos, frente a un Lokomotiv que no lograba anotar, estrellándose continuamente con una impenetrable muralla amarilla, que no solo consiguió frenar el acierto de los tiradores del Lokomotiv, también logró parar los ataques en la zona de los rusos, que estaban pasando una enorme sequía. En los primeros diez minutos de partido, el Lokomotiv metió veintiocho puntos y siete triples, mientras necesitó veintisiete minutos para meter la misma cantidad de puntos, con solo dos triples. Después de estos problemas, varias pérdidas de balón y errores en la selección de tiro de los canarios, junto con una buena reacción y el acierto de Collins, que no había tenido un gran partido, igualaron el partido (66-66).

Cerca del objetivo: Dos tiros libres de McCalebb y las malas decisiones de los jugadores rusos en la última posesión, dieron la victoria al Herbalife, que consigue acabar con la imbatibilidad del equipo de Krasnodar. Una vez más, el Granca consiguió llevar el partido a su terreno, con una intensidad defensiva asfixiante y anulando por completo las virtudes de un rival que había demostrado mucha superioridad en este grupo del Top 16 con tres equipos españoles a los que había superado en los anteriores partidos. El Granca, muy cerca de lograr el objetivo de clasificarse para cuartos de final, queda pendiente del resultado del duelo en Fuenlabrada, estaría clasificado en caso de victoria murciana, que queda eliminado con la victoria canaria.

