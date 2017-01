La Lega Basket Serie A, rumbo hacia la ampliación a 18 equipos en 2019

El presidente de la Federación italiana aboga por ampliar los ascensos y que la liga llegue a 18 equipos en 2019

Desde la Lega hay reticencias y se apunta a seguir analizando y estudiando la situación, sobre todo a la hora de mantener mecanismos de control en los clubes

Esta semana se celebraba un Consejo Federal de la Federación italiana de baloncesto (FIP) en la sede del Comité Olímpico Italiano (CONI). Uno de los temas tratados en dicho consejo fue el planteamiento de una ampliación de la Serie A1 italiana hasta llegar a los 18 equipos en la temporada 2019-20.

Según apunta la Gazzetta dello Sport, el presidente la federación italiana declaraba que “el campeonato italiano es el único en Europa con solo un ascenso/descenso por temporada” y destacaba que “hay equipos y ciudades muy importantes en A2 y es necesario volver a dos ascensos y descensos por temporada. Vamos a dar tiempo suficiente a las ligas pero es un hecho innegable”.

El directivo federativo apuntaba que los cambios comenzarían en la temporada 2018-19 con un solo descenso y dos ascensos y se tendría la temporada 2019-20 como el horizonte para recuperar una liga de 18 equipos.

La Liga italiana sufrió una reducción de 18 a 16 equipos en la temporada 2007-08 después de que dos equipos, Basket Napoli y Orlandina Basket, fueran descendidos por problemas financieros y sus plazas no fueran ocupadas. En 2016 saltaba otro escándalo alrededor del Mens Sana Siena, que acababa revocando los títulos ligueros de 2011-12 y 2012-13. El club se declaró en bancarrota en 2014 y acabó descendido a la cuarta categoría del basket italiano, aunque hoy ya compite en la A2.

En la Serie A2 italiana hay equipos históricos y ciudades muy importantes. Es destacable el hecho de que la federación plantee este aspecto a la hora de plantear esa ampliación. En la A2 están equipos como Virtus Bologna, Trieste, Fortitudo, Biella, Siena…

La propia Lega ha emitido un comunicado oficial al respecto de este tema, en el que recalcan que "respetan la propuesta y que no están en contra a priori". Desde la liga se destaca que "están comprometidos con la implementación de un programa de desarrollo plurianual que incluye esos cambios en los ascensos/descensos, pero no se deben considerar el fin de la reforma". La liga "confía en que la federación incluya un mayor esfuerzo en sus herramientas de control". Termina el comunicado destacando que "espera que en un tema tan importante no se tomen decisiones unilaterales y expresa su disposición a continuar los estudios en las mesas de trabajo constituidas".