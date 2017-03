Laia Palau se retirará tras el Eurobasket de Praga

Se retira una de las jugadoras más importantes de la historia del baloncesto femenino español.

Laia Palau, a través de la agencia EFE, ha decidido anunciar su adiós del baloncesto profesional tras el Eurobasket de este verano. A sus 37 años, y con una dilatada y brillante carrera a sus espaldas, la veterana base española colgará definitivamente las botas.

"Me retiro del Praga y en Praga con la selección y con el club, con la intención de competir al máximo, como siempre" La base catalana, por tanto, dirá adiós tras el europeo que se disputará en la capital checa. Un último torneo en el que seguir disfrutando al máximo de la competición “La selección, que forma parte de mi vida desde hace muchos años, es algo que me ha generado muchas dudas este año. Pero por parte de la federación, por parte del equipo técnico, por parte de mis compañeras, he recibido en todo momento llamadas para seguir”

Laia Palau leyendo el juego, una de sus mayores virtudes. Foto: FEB

Así mismo, señalaba que “Lo más grande que me ha pasado en la vida es la plata de las Olimpiadas, ya que no se había conseguido nunca, y sin perder ningún partido, solo contra Estados Unidos. Para mí este Eurobasket será especial porque es en Praga y si juego una Euroliga aquí y el Europeo es en junio, en mayo ya nos concentramos, entonces para mí es como una prolongación de la temporada”

Laia Palau dice adiós al baloncesto como jugadora profesional, y lo hará siendo recordada como una de las mejores, si no la mejor, bases de la historia de España. Una jugadora con mucho talento, con mucho carácter, pero sobre todo con una gran inteligencia sobre el parquet. Siempre sabiendo qué aportar y cuándo, sumando para el equipo y haciendo mejores al resto. Líder, dentro y fuera del vestuario, de la mejor generación de baloncesto femenino de la historia de España.

Se va una de las grandes de nuestro deporte, y lo hará junto a lo que ella considera una familia, la Selección Española de Baloncesto.