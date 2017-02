LaMelo Ball anota 92 tantos como revancha a su primera derrota en 61 partidos

Anotó 41 tantos en el último periodo

LaMelo Ball, hermano de la estrella de UCLA, Lonzo, anota así desde medio campo (VIDEO)

Espectacular actuación la realizada por LaMelo Ball en el partido que enfrentaba a Chino Hills ante Los Osos High School. El hermano pequeño del base de UCLA Lonzo Ball firmaba 92 tantos en el triunfo de su equipo por 146-123.

Con 30 de 39 en tiro de dos puntos y 7 de 22 en triples, Ball anotaba 41 de sus tantos en el último periodo.

Según destaca Jeff Borzello (ESPN), su actuación la dedicó a una compañera de clase que estaba hospitalizada.

Lavar Ball, padre de LaMelo apuntaba que "mis chicos se vuelven locos cuando pierden", en referencia a que el equipo de LaMelo sufrió el pasado fin de semana su primera derrota en 61 partidos ante Oak Hill Academy.

Video of LaMelo Ball Scores 92 POINTS!!!! 41 In The 4th Quarter!! FULL Highlights! Chino Hills vs Los Osos!!