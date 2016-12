LaMelo Ball, hermano de la estrella de UCLA, Lonzo, anota así desde medio campo (VIDEO)

Una de las grandes sensaciones esta temporada en NCAA es Lonzo Ball, base freshman de UCLA que llegó a los Bruins con algo de polémica ya que se dice que dió el sí definitivo cuando la Universidad de Los Angeles le garantizó que sus hermanos pequeños también tendrían sitio allí, y que su padre encontraría acomodo laboral en el college.

Obviamente, rumores y en todo caso, acuerdos no oficiales ya que van en contra de las reglas NCAA.

Pues es precisamente el hermano pequeño de Lonzo, LaMelo Ball, quien con 15 años, jugando para Chino Hills High School, con 96-71 a su favor ante Foothill (Nevada), al comienzo del último cuarto, mientras subía el balón apuntando al suelo, hacia el medio campo, como diciendo: "¿desde aquí lo queréis?" e hizo esto:

Video of LaMelo Ball Halfcourt Shot MID-GAME! Points & Hits it EASY!| Limitless Range Badge HOF

Como no podía ser de otra manera, LaMelo está ya oficialmente comprometido con UCLA a pesar de restarle aún dos temporadas más lo que queda de esta en instituto. Con 1,90m de altura, se dice que es mejor que su hermano Lonzo, al cual comparan con Jason Kidd. Lo que hay que reconocer es que LaMelo pinta también muy bien: