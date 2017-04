Ludovic Vaty: de la retirada por problemas cardíacos a ser MVP en la NM1 francesa

Ludovic Vaty se tuvo que retirar en mayo de 2013 a los 24 años debido a una cardiopatía

Este año ha regresado a la NM1 francesa y ha sido designado mejor pívot de la liga

La historia de Ludovic Vaty (28 años, 2.06m) es especial. El pívot francés tuvo una prometedora trayectoria profesional que le llevó a obtener títulos con su selección en categorías inferiores (Campeón de Europa cadete 2004, campeón de Europa junior en 2006 y bronce en el mundial junior 2007) y a ser internacional con el combinado galo en nueve ocasiones. Se presentó en dos ocasiones al Draft NBA (2009 y 2010) pero no fue seleccionado.

Compitió en la liga francesa en clubes como Pau-Orthez, Orléans y Gravelines. Llegó incluso a firmar por el CB Granada en el verano de 2010, aunque su paso fue tan efímero que no llegó a hacerse efectivo debido a que no acabó superando los reconocimientos médidos debido a una lesión en su tobillo derecho.

Video of Le Best-Of de Ludovic Vaty

En 2012 formó parte de la preselección francesa en la preparación de los Juegos Olímpicos 2012 de Londres, aunque finalmente quedó fuera de los elegidos. El seleccionador francés, Vincent Collet le agradecía su aportación con unas bonitas palabras en el vestuario y con un aplauso de todos sus compañeros.

Quand l'équipe de France applaudit Ludovic Vaty from momentum-prod on Vimeo.

Su vida dió un giro inesperado el 23 de mayo de 2013, cuando se vio obligado a retirarse a los 24 años debido a que le descubrieron una alteración cardíaca incompatible con la práctica del deporte profesional.

En 2014 se enrola en el Élan Pau Nord-Est, club de la NM2 francesa (cuarta categoría) con la supervisión de sus médicos y con la intención de recuperar sensaciones, siempre bajo un programa de entrenamiento muy controlado. En una entrevista declaraba que "estoy limitado a dos entrenamientos y un partido por semana, además de tener que multiplicar las entradas y salidas en la cancha. Al principio quería llevar un pulsómetro, pero era complicado".

Esta temporada se decidió a volver a competir y se incorporó al Tarbes de la NM1 francesa, convencido por un antiguo compañero, Xane d'Almeida. Vaty mantiene un nivel de entrenamientos adaptado a su dolencia, con menos sesiones que el resto de compañeros. El propio Vaty comentaba las instrucciones de sus médicos: "No debo forzar demasiado. No debo de agotarme hasta el punto de no poder hablar. Cuando veo que me acerco a ese punto pido el cambio".

Video of Ludovic Vaty - 13h de TF1 du 26 mars 2017 - Journées de l'Avenir

En su regreso a un mayor nivel competitivo con Tarbes ha sido designado como mejor pívot de la NM1 por la web BeBasket y es firme candidato al MVP final de la competición. Ya fue designado MVP en la mitad de la temporada. Vaty ha firmado 17.3 puntos, 7.4 rebotes y 2.2 asistencias por encuentro para 20.5 de valoración media.

Vaty, en declaraciones a Bebasket tras la designación destacaba que "es un honor recibir este trofeo. El objetivo este año era disfrutar. Desde que recibí la autorización para jugar en NM1 estaba como un niño".