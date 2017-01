Luka Doncic hace la gota china a Maccabi y el Real Madrid vence por 80-75

Maccabi viajaba a Madrid con 6 derrotas consecutivas y una victoria "in extremis" ante Darussafaka y salía con todo para encadenar su segunda victoria seguida. El Madrid, consciente de ello, ponía el punto extra de intensidad defensiva en los primeros compases para robar dos balones en los primeros ataques macabeos; el segundo de ellos, para que Reyes estrenase fácilmente el marcador a la contra. Doncic, de vuelta al quinteto titular, ponía el 5-0 con un triple antes de que Maccabi perdiese su tercer balón en menos de dos minutos. Era Goudelock quien, tras bloqueo directo, contestaba con la primera canasta para los suyos en forma de triple, seguido de una nueva canasta que empataba el encuentro. Mucho más lejos de permitir canastas fáciles, ambos equipos llevaban al límite su defensa, aunque de ello salía favorecido el Madrid, que forzaba pérdidas constantes (6 en 5 minutos) y ponía a su rival en bonus en el ecuador del primer periodo. Solo dos canastas de Maccabi, junto a 6 pérdidas, pero el marcador señalaba un igualado 9-7.

La entrada de Rudy Fernández desde el banquillo, como de costumbre, aportaba frescor al ataque blanco, y Randolph aprovechaba la primera asistencia del balear para anotar un triple desde la esquina. Daba la impresión que estaba todo controlado para los de Laso, pero un “pequeño” problema llamado Goudelock anotaba su décimo punto, para comandar el ataque de los suyos y poner a los suyos por delante por primera vez en el partido. El americano despertaba a los suyos, que, controlando los balones perdidos lograban correr y endosar un parcial de 0-11 en un visto y no visto (12-18). Cuatro puntos consecutivos del Madrid apagaba el fuego israelí, pero Devin Smith se inventaba este triple en el último segundo para poner un engañoso 16-21 al final del primer cuarto.

