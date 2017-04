Melli, en el punto de mira de NBA y Real Madrid: "Es bonito que te sigan"

"Es bonito que te sigan pero no he escuchado a nadie aún"

Teodosic y Melli, en el punto de mira de las franquicias NBA

El ala-pívot italiano Nicolò Melli (2.05 m, 26 años) está siendo uno de los jugadores más destacados esta temporada y su nombre resuena ya entre algunos de los equipos más importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid. Además, franquicias NBA como los Celtics, Nets, Hawks, Rockets y Nuggets le tienen también en el punto de mira.

Melli ha disputado la Euroleague con Brose Baskets y ha promediado 11.5 puntos, 7.4 rebotes, 2.3 asistencias, siendo designado MVP de la competición el pasado mes de enero.

En la Bundesliga alemana también está teniendo un rol importante y promedia 7.7 puntos, 4.7 rebotes y 1.9 asistencias por encuentro

En una entrevista publicada en el medio italiano Tuttosport, realizada por Piero Guerini, el jugador valora su presente, sus opciones de futuro y también su participación con la selección transalpina en el próximo Eurobasket.

Con su equipo luchando con Ulm por hacerse con el título, Melli apunta que "el año ha sido positivo, pero no hay que olvidar el punto de partida. Bamberg tiene ahora potencial para atraer a jugadores, especialmente jóvenes que están buscando un lugar donde mostrar su calidad, como me sucedió a mi".

Sobre la Bundesliga destaca que hay "siete canchas que en Italia soñaríamos por tener. Además, si un equipo no paga se le retira de la liga. El concepto es que si no eres profesional debes ser sacado del profesionalismo". Melli también apuntaba diferencias en el ámbito de la visibilidad de la liga alemana, "En la Bundesliga ha streaming y con 10 euros al mes ves todos los partidos a la carta. No sé si en Italia esto funcionaría, son diferencias culturales, también. Sin embargo, aquí se piensa en el futuro".

Nicolo Melli (Foto: Euroleague)

Con siete franquicias siguiendo sus evoluciones y con clubes como el Real Madrid mostrando también interés, Melli es prudente: "Es bonito que te sigan pero no he escuchado a nadie aún. Lo pensaremos con mi agente y con el Bamberg al final de temporada".

Melli valoraba la situación de la selección nacional italiana, "lo importante no es lo individual si no que el grupo quiera sacrificarse. Messina tendrá más tiempo. He leído que Gallinari será seria duda porque puede cambiar de equipo. Esto no debe causar revuelo". "En Italia se habla demasiado del pasado, de los ausentes, de las comparaciones".