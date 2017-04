North Carolina se alza con el título universitario con un inspirado Berry II (65-71)

Comenzaba el encuentro con mucho ritmo, los Tar Heels poniendo especial empeño en frenar a Karnowski y jugando posesiones cortas para tratar de imponer su ritmo. Los Zags, con más paciencia, trataban de encontrar recovecos en la defensa de North Carolina, para anotar. Intercambiaban canastas ambos conjuntos, y llegaba el primer tiempo muerto del encuentro (7-8). Tras el paso por el banquillo, Jordan Mathews hacía su aparición con un gran 3+1 que colocaba, de nuevo, a los suyos por delante en el luminoso. Gonzaga conseguía encontrar ventajas en el poste, y North Carolina confiaba en el talento de Justin Jackson. Williams-Goss tomaba el control de juego, y Josh Perkins (8 puntos) volvía a conectar desde el triple para mantener a los Bulldogs con ventaja. Los de Mark Few movían mejor el balón, y conseguían un parcial de 7-0, y transmitían mayor seguridad en su juego (21-14). Joel Berry II cortaba el parcial, y Justin Jackson acercaba a los suyos para recortar distancias (21-19).

Gonzaga cortaba las alas a una de las mayores virtudes de North Carolina: el rebote ofensivo. Los Tar Heels se encontraban incómodos, y no conseguían regularidad en el juego, el tempo del partido corría a manos de los Zags, y Josh Perkins (13 puntos) aprovechaba para seguir percutiendo el aro rival (28-21). Roy Williams animaba a los suyos a aumentar el ritmo de juego, para romper la comodidad de Gonzaga; los Tar Heels buscaban a su estrella, pero Justin Jackson, obsesionado con anotar desde el triple (0/6), no entraba en calor. Por contra, los Bulldogs conseguían buenos porcentajes en el tiro exterior (5/9 T3). Kennedy Meeks daba problemas en la pintura a Karnowski, Joel Berry II (9 puntos) anotaba y la igualdad volvía al luminoso (35-32) justo antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, dos errores consecutivos de Gonzaga permitían a los Tar Heels por delante en el marcador (35-36). North Carolina salía sabiendo de la importancia del rebote en su juego, y cargaban con firmeza en el ofensivo, para comenzar a dar señales de dominio. Joel Berry II se hacía con el timón del ritmo de juego, y cambiaban las tornas de lo visto en la primera mitad. Mark Few se veía obligado a solicitar un tiempo muerto para tratar de reorganizar sus filas, y parar el parcial de 0-8 (35-40). Tras las instrucciones de su técnico, los Bulldogs salían más eléctricos y activos en defensa, y devolvían un parcial de 6-0 para ponerse de nuevo por delante con Zach Collins (7 puntos y 6 rebotes) como estilete (41-40). Pero las malas noticias para los Zags llegaban con la cuarta personal de su poste, que se tenía que ir al banquillo. Roy Williams respondía con una defensa 2-3, que generaba pérdidas a los Zags y North Carolina salía a la contra para ponerse de nuevo por delante (43-44).

Joel Berry II (16 puntos) seguía viendo el aro como una piscina, y el partido entraba en un momento de locura en el que más parecía un correcalles que una final universitaria. Las faltas se sucedían por ambos conjuntos, y la tensión iba subiendo enteros con el luminoso igualado (47-47). Se sumaban los lanzamientos desde el tiro libre, y el ritmo del partido se paraba en seco. El partido bajaba al barro, los porcentajes de tiro de ambos conjuntos caían en picado, incluso llegando al punto de que Gonzaga sumase más de 7 minutos sin anotar ningún punto de juego (52-54). Zach Collins caía eliminado en medio del concierto de silbatos, y el partido que se alargaba eternamente.

