Nueva derrota en Turquía del Real Madrid, esta vez ante Galatasaray (87-84)

Festival desde el triple de Galatasaray para seguir vivo en la competición

Sin defensa no hay paraíso. No, no es el título de la nueva serie de moda o de la nueva secuela, precuela o spin off que todo el mundo ve o recomienda. Es lo que seguramente Pablo Laso intentaba inculcar a sus jugadores a medida que discurría el partido de esta tarde en el Abdi Ipecki Arena y caían sin cesar un triple tras otro en la canasta blanca. En su cuarta visita a Estambul, el Real Madrid sufrió el vendaval ofensivo galata en una ciudad que no se le da nada bien este año. Mal asunto. La Final Four hospedará en un par de meses los cuatro mejores de Europa en la megalópolis turca.

Pero para regresar allí, al equipo madrileño le queda aún un largo camino. Hoy pudo certificar el primero de los pasos; su clasificación para las eliminatorias de play offs, virtual por otro lado, a pesar del tercer tropiezo de la temporada en el mismo sitio. Pero es que, insistimos, no era este partido para poca defensa, tirando nuevamente de recurso cinematográfico.

A priori, enfrentaba el Real Madrid uno de los partidos menos complicados de su brutal calendario de marzo, visitando la cancha del último clasificado, convulso además con las bajas de última hora de Emir Preldzic y Blake Schilb, aparentemente por desavenencias con el siempre turbulento Ergin Ataman. Sin embargo, como buen equipo turco curtido en dólares, no le faltan jugadores de calidad al técnico otomano. Además, llegaban con un nada despreciable 39,4% de acierto en triples, el tercero del campeonato. Y a ello que se pusieron los locales. A tirárselo todo desde más allá del arco, ante la pasividad defensiva de los jugadores blancos. Hasta 5 de esas canastas enchufaron durante el primer cuarto. A aquella inactividad detrás sumaba el Madrid pérdidas en ataque, lo que le hacía ver el partido por detrás (25-20 al final del primer cuarto).

La entrada explosiva de Luka Doncic, opositando enseguida al triple-doble (no tardará en llegar…), acercaba por momentos a los suyos, aunque Galatasaray insistía en cargar el rebote ofensivo, con Tibor Pleiss a la cabeza, para seguir arriba en el tanteo. Se beneficiaba por el contrario el equipo español de esa insistencia turca, que desprotegía groseramente el balance defensivo para sumar contras muy claras. En una de ellas, acertaba Carroll con un triple para poner a su equipo, por fin, por delante (33-34 min. 15).

Video of Ayón se marca este gran mate posterizando a Pleiss

Pero al Real Madrid le costaba hoy horrores practicar su asfixiante ejercicio defensivo que acostumbra y se llegaba al descanso con ventaja turca (49-46) y unos porcentajes de acierto espectaculares: 8/13 desde el triple, por ejemplo y sólo cinco tiros libres entre los dos equipos demostraban estadísticamente la flojera detrás de ambos equipos.

Entendía Laso que estos derroteros se podrían tornar peligrosos en una cancha tan encendida como la turca y pedía hasta el desgañite más intensidad defensiva a sus jugadores. Con Taylor jugando sus primeros minutos del partido para incrementar ese nivel detrás, comenzaba el tercer cuarto. Nada que ver con lo que sucedió en los primeros minutos…Los triples de Micov, Austin Daye y un 2+1 de Pleiss daba ya ventajas de dobles dígitos a los suyos, ante la algarabía turca (60-48 min. 25). Pero es que un par de posesiones después y algunas pérdidas más del aciago ataque madridista hacían saltar las alarmas para una máxima ventaja de +18 (73-55) con el tercer triple sin fallo de Diebler, entrados ya en el último minuto del tercer cuarto.

Justo en ese momento, entendieron los jugadores españoles aquello del paraíso y las defensas. Un triplazo a tabla de Doncic desde más de 9 metros cerraba el tercer acto (73-60) con la esperanza aún intacta y la estrategia clara. Y tan clara. Sólo tres minutos después la diferencia se quedaba en 4 puntos (80-76) con los triples del propio Doncic, Rudy y los tiros libres de Randolph. Minuto y medio después, completaba la remontada el propio ala-pívot estadounidense con, como no, otra canasta de tres puntos (80-81). Quedaban cuatro minutos por jugarse y el Real Madrid había descifrado por fin el partido y con un estruendoso parcial lo dominaba. Una nueva bomba de Carroll estiraba incluso la ventaja hasta los cuatro puntos a 2:08 del final. Esa sería, paradójicamente, la última canasta del Real Madrid en el partido.

Video of Highlights: Galatasaray Odeabank Istanbul-Real Madrid

Un par de malas decisiones delante, el quinto triple del hoy prodigio de perfección Diebler, una continuación por aquí de Alex Tyus, un par más de rebotes ofensivos turcos por allá (hasta 12 en total) más otro par de tiros libres fallados de Llull y la ruleta en que se convirtió el partido en su final que se decide en favor de los locales. Lección aprendida a base de derrota para los de Pablo Laso: sin defensa, no hay paraíso. Esperemos que la tengan bien aprendida por si vuelven a Estambul en mayo. Falta les va a hacer.