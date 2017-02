Nuevo escándalo en el Palau: Barça Lassa tira el partido ante Galatasaray Spor

El Galatasaray llegaba a Barcelona sin nada que perder, mientras que el conjunto de Bartzokas se jugaba la vida para poder seguir luchando por un puesto de Playoffs, pero ni eso sería suficiente para motivar a la plantilla blaugrana. La plaga de lesiones seguía en Can Barça, esta noche no jugarían Doellman, Oleson, Renfroe, Ribas y Lawal.

EL BARÇA SE HACE FUERTE ATRÁS

Pleiss rompería el hielo y anotaría la primera canasta del partido, el ex del Barça empezaba motivado ante su otrora afición. Pero los locales respondieron rápido, con dos canastas de Vezenkov y una de Tomic que pondrían las cosas en su sitio (6-2). El búlgaro había empezado bien, con 8 puntos sin fallo y liderando a los suyos (11-6). Transcurridos los primeros siete minutos, el conjunto turco tan solo llevaba 6 puntos. El Barça había empezado concentrado e intenso en defensa, sin dejarle margen a sus rivales, pero aun así tendrían que tener cuidado puesto que el equipo de Ataman tiene mucha calidad ofensiva y en cualquier momento puede hacerte un roto.

A falta de un minuto para el final del cuarto, ambos conjuntos estaban viviendo un drama desde el tiro de tres, los catalanes acumulaban un 0/5 y los turcos un 0/7. Xavier Munford debutaría con 48 segundos del primer cuarto por jugarse, el nuevo base salía para darle descanso a Rice. Con un tiro libre de Faverani, el Barça doblaría a sus rivales 16-8. Por su parte, Micov iba a responder con un tiro en suspensión desde la media distancia. El período acabaría con un tiro de Navarro desde la mitad del campo que no tocaría aro.

KOPONEN Y VEZENKOV TIRAN DEL CARRO

El conjunto turco iba a empezar fuerte este tramo, con cinco puntos seguidos (2+1 de Tyus y 2 de Schilb) que les pondrían abajo 16-15. Navarro tendría dos tiros abiertos para iniciar el casillero de los triples, pero fallaría ambos. No sería hasta que Claver consiguiese un mate que el Barça pudiese anotar en este cuarto. Diebler anotaba el primer triple del partido para dejar el partido empatado 18-18. Los catalanes acumulaban un 0/11 en triples y varios ataques acabados en perdida, la cosa tenía mala pinta.

Seguidamente, Navarro iba a anotar una de sus típicas bombas, pero Galatasaray contestaría con 6 puntos seguidos para ponerse por delante en el marcador (20-24). El Barça debía responder rápido si no quería que se volviese a repetir una tragedia.

Vezenkov iba a ser de nuevo el que diese la cara por los suyos, y sumando su décimo punto ponía el electrónico en 22-24. Por su parte, Koponen sería el encargado de romper la mala racha en el triple de los blaugranas (llevaban un 0/15) y con un gran tiro volvía a poner al Barça por encima. El cuarto iba a acabar con un triple de Koponen contestado por una buena acción de Guler, dejando el marcador en un paupérrimo 28-26.

Tyrese Rice sigue lejos del nivel que puede ofrecer

LOS BLAUGRANAS RESISTEN

Tras dos minutos sin que ningún equipo rompiese el hielo de la segunda parte, lo haría Vezenkov con un tiro desde más allá del 6,75 (31-26). Al tiro del búlgaro se le uniría Koponen con otro triple desde el mismo sitio. El finlandés estaba de dulce y sumaría otro tiro desde la botella para poner el 36-28 en el marcador. Rice iba a sumar otro tiro de 3 para su equipo, consiguiendo ya poner la ventaja en ocho puntos (41-33). El conjunto de Bartzokas había reaccionado bien, pero habría que ver si serían capaces de mantener el ritmo.

Tras una buena racha del Galatasaray, Koponen iba a volver a responder, esta vez con un gran tiro tras bote desde cerca de la esquina (45-37). Tras la entrada de Munford, este cometería un error en defensa que acabaría en triple de Diegler, además el base iba a perder el balón en el siguiente ataque blaugrana. De nuevo los turcos sumarían un triple, esta vez gracias a Schilb (45-43). Navarro iba a meter un tiro desde más allá de 7 metros para hacer enloquecer al Palau Blaugrana. El tercer cuarto acabaría con una bandeja de Fitipaldo (50-45).

Alex Tyus hizo lo que quiso durante todo el encuentro

EL DRAMA SE CONSUMA

Los turcos anotarían 5 puntos rápidamente y de la mano de Diegler dejaban el marcador en empate a 50. Faverani y Tyus intercambiarían dos canastas para volver a dejar el electrónico en tablas. El partido estaba muy igualado, básicamente porque los dos conjuntos estaban ofreciendo un nivel bastante pobre hasta el momento. Con otra penetración de Tyus, los turcos ya se ponían por delante 52-54. Vezenkov, cómo no, iba a poner a los suyos por delante otra vez, pero Tyus respondería rápido (57-58).

A falta de poco más de un minuto para el fin del partido, Diebler conseguía una bandeja que dejaba el encuentro en 59-64, lo que forzaría el tiempo muerto de Bartzokas. Tras un fallo de Koponen, Diegler sumaría otro triple y ponía a su equipo 8 arriba. La situación del Barça era absolutamente dramática, pero aun así su afición seguía animando al equipo. Con todo el pescado vendido, lo que quedaba de encuentro sería un mero trámite.

Video of Highlights: FC Barcelona Lassa-Galatasaray Odeabank Istanbul

El partido iba a acabar 62-69, con unos estruendosos pitidos provenientes de la grada, la afición estaba harta. Lo que le está tocando sufrir al seguidor blaugrana este año es indecible. Ridículo tras ridículo, escándalo tras escándalo, el equipo de Bartzokas ha convertido la derrota y la mala imagen en algo frecuente, mientras que el buen juego se ha convertido en la más inusitada de las casualidades.

Quizás la directiva blaugrana pensaba que dejando a Bartzokas sancionar a los jugadores y a sí mismo se iba a solucionar algo, cuando la pura lógica indicaba que eso estaba lejos de ser la salida. Pero claro, esa misma capacidad racional fue la que puso a esta plantilla sobre la mesa, una plantilla que salvo honrosas excepciones juega sin alma, ni tienen ganas de ganar ni se espera que las tengan. Ahora mismo la situación es indigna y si bien aún están a tiempo de salvar la temporada ganando algún título, la imagen que han dado durante los últimos meses no será olvidada en mucho tiempo.

Algunos señalan a Tomic, otros a Claver y otros tantos a Bartzokas, pero si bien todos tienen parte de culpa, los verdaderos culpables no son ellos, sino los que vendieron que este proyecto iba a llevar al Barça a algo, y no hay lesiones que valgan para justificar esto, estamos hablando de uno de los equipos con mayores presupuestos de Europa. Tarde o temprano la mentalidad, la planificación, la estrategia y el modus operandi cambiarán, pero el tiempo perdido no se podrá recuperar jamás.

Estadísticas del FC Barcelona Lassa