Peter Jok, destacado en la NCAA, "triste" por la prohibición de Donald Trump

El jugador llegó como refugiado procedente de Sudán hace 20 años

El pasado 28 de enero, Donald Trump decretaba un cierre temporal de fronteras en Estados Unidos para los inmigrantes de siete países de mayoría musulmana. Entre esos países se encuentra Sudán, que es el país de origen del protagonista de este artículo: Peter Jok.

Peter Jok es un base que está en su año senior compitiendo con Iowa Hawkeyes en la NCAA y que es el máximo anotador de la Big Ten Conference y uno de los jugadores más destacados de la competición, donde promedia 21 puntos, 5.9 rebotes y 2.3 asistencias por encuentro.

Video of Peter Jok || "Best Shooter in the BigTen"

Jok, nació en Sudán en 1994, un país que vivió sumido en una cruenta guerra que durante más de dos décadas azotó al país africano hasta 2005. Con tres años de edad huyó de su país junto a su madre y tres hermanos (su padre falleció en el conflicto) y fue acogido como refugiado en Estados Unidos.

Peter publicaba en su cuenta en Instagram un mensaje sobre el decreto de Donald Trump que ha tenido mucho impacto: “Aunque soy ciudadano naturalizado de los Estados Unidos y la orden ejecutiva de Donald Trump no me afecta, muchos de mis amigos y familiares están afectados. Al igual que los ‘Niños Perdidos’ y miles de sudaneses que vieneron a este páis (Estados Unidos) como refugiados, America ha sido mi casa porque he crecido aquí. Desgraciadamente la orden afectará a muchas familias a atletas sudaneses que juegan en el college o en la NBA. Espero que se revierta la orden pronto, porque la América que conozco es una tierra de oportunidades e inclusión. Rezo por todos los afectados”.

Su mensaje recibía muchas respuestas enfocadas a que debería centrarse en el baloncesto y no en este tipo de cuestiones. Pero también refugiados afectados por este decreto le agradecían el hecho de hablar del tema por Instagram, declaraba en una entrevista.

Jok recalca que hay que “mirar su lado de la historia, lo que han vivido y rezo para que las cosas vayan mejor”. El jugador destacaba que "Este es el mejor país del mundo, y lo es en gran medida porque hemos sido hogar para los oprimidos. Esta es la América en la que yo crecí y rezó por todos los que sufren alrededor del mundo. Rezo por los afectados por la prohibición y espero que nuestros líderes se den cuenta de que nuestro país, nuestra grandeza viene de nuestra capacidad para ayudar a los necesitados".