Pierre Oriola amarga la vuelta de Shurna a la Fonteta (71-58)

Bienvenido Shurna: No tuvo su mejor despedida de la Fonteta la temporada pasada al caer lesionado en playoffs pero sin duda que volvió con ganas. El alapívot no salió de inicio pero cuando el técnico decidió darle minutos, cambió el partido con una estadística de tiro inmaculada. 10 puntos anotaría en apenas 5 minutos, 10 puntos que le darían la vuelta al marcador después de que el equipo taronja comenzase ganando 9-0. El desequilibrio en las faltas ayudó también a los croatas a sumar desde el tiro libre y cerrar el primer cuarto con cuatro puntos de ventaja 15-19.

Oriola y cuatro más: Con Kravtsov con dos faltas y un Bojan Dubljevic desaparecido en combate, Pedro Martínez decidió darle protagonismo a Pierre Oriola y sin duda que acertó porque el pívot catalán cambió por completo la dinámica del partido con sus 12 puntos. Al Valencia Basket le costaba sudor y lágrimas anotar una canasta ante la defensa zonal del Cedevita pero a base de rebotes ofensivos y de mucho carácter y agresividad en la pintura, Oriola anotaría 12 puntos en el segundo cuarto. Desde el 9-0 el equipo dirigido por Pedro Martínez había encajado un parcial de 8-25, pero Pierre Oriola revirtió la situación y consiguió ganar el cuarto y poner uno arriba a su equipo al descanso 35-34.

Pierre Oriola ante Cedevita (Foto: Twitter de Valencia Basket)

Vives debuta: El base no jugó ningún minuto en la primera parte y fue fundamental en el tercer tiempo dirigiendo con gran acierto el ataque taronja hasta un parcial de 11-2 de inicio. No obstante y como pasara en el primer cuarto, los locales cometieron más faltas de las debidas y eso provocó que los croatas anotaran con cierta facilidad, especialmente un Bilan que no falló ni un solo tiro libre en el partido. Los taronja empezaron a centrarse más en el arbitraje que en el partido y los croatas poco a poco iban reduciendo la distancia. Tras conseguir más de diez puntos de ventaja, el marcador se quedaría en ocho puntos de diferencia al final del tercer cuarto 57-51.

Centrados en la victoria: Cuando hombres como Dubljevic dejaron de lado sus guerras particulares y se centraron en sumar, el equipo lo notó y tuvo más armas para sumar puntos. Pese a que no había tenido su día el montenegrino, acabó haciendo un buen final de partido junto a Sikma en la pintura, anulando a Bilan y obligando a Boatright a jugar él solo contra cinco. Evidentemente no funcionó la estrategia del norteamericano y los locales pudieron sellar la victoria casi a mitad del último cuarto. 71-58 sería el resultado final en la que es ya la decimotercera victoria seguida del Valencia Basket en Eurocup.

Ganando sin triples: Dos triples anotó el Valencia Basket en todo el partido, uno de Diot y otro de Vives, una estadística en la que el Valencia Basket suele ser muy certero esta vez vio el aro muy pequeño. La buena noticia es que incluso sin acierto exterior los hombres de Pedro Martínez consiguieron ir por delante bastante tiempo e incluso conseguir ventajas por encima de los diez puntos.

Estadística Valencia Basket