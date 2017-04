Playoffs Euroleague 2016-17: Claves y análisis de cada enfrentamiento

Analizamos los enfrentamientos de los cuartos de final de la Euroleague 2016-17

¿Quién será el MVP de la Euroleague 2016-17?

Comienzan los PlayOff de una Euroleague 2016-17 que antes de finalizar ya es histórica. Ha sido la primera en celebrarse con el formato de todos contra todos a partidos de ida y vuelta; como una verdadera liga europea.

Hemos tenido grandes partidos, se han realizado enormes mates y tapones. Hemos visto increíbles asistencias y cada jugador ha sacado lo mejor que tenía para llevar a su equipo a lo más alto. Todo eso está muy bien, pero lo mejor está por llegar: ya están aquí los Playoff.

REAL MADRID - DARUSSAFAKA DOGUS

Real Madrid y Darussafaka se enfrentarán en cuartos de final

Es la eliminatoria más desigual de todas. Se enfrentarán el mejor equipo de la Regular Season frente a los turcos de David Blatt que cuando la competición llegaba a su ocaso, se clasificaban ganando en su feudo a un Estrella Roja que hizo grandes méritos para estar entre los 8 mejores de la Euroleague y que gran parte de la misma estuvo en puestos de Play Off, pero en el último partido los turcos hicieron valer el factor cancha y se llevaron una victoria que venía con premio: jugar los Play Off.

El R. Madrid ha sido el segundo equipo más anotador de la Euroleague, detrás del CSKA, con una media de 86.16 puntos por partido. Los de Laso tan sólo han perdido un partido en casa frente al Baskonia de Sito Alonso, lo que hace del Madrid un equipo muy sólido como local, motivo por el cual al Darussafaka le costará llevarse una victoria para el Volkswagen Arena y así robarle el factor cancha a los blancos.

Conviene recordar que el R. Madrid cayó en su visita a Estambul por un claro 81-68 y este partido vendría bien que los de Pablo Laso no lo olvidaran para que no crean que ya están clasificados para la Final Four antes de jugar el Play Off. El Darussafaka es un equipo muy fuerte en casa, una cancha más bien pequeña y con una afición que hace que el Volkswagen Arena se convierta en una olla a presión. Ha perdido 4 partidos en casa, pero ha sido capaz de ganar al propio Madrid y al campeón CSKA.

Otro de los focos de interés de esta eliminatoria está en los jugadores. Por parte del R. Madrid destacaremos al candidato a MVP de la Euroleague Sergio Llull que nos ha regalado increíbles momentos a lo largo de la competición. Es el octavo jugador de la liga que más valora con 16.7 por partido, el sexto que más anota con una media de 16.1 puntos y tercero que más asistencias reparte con 5.9 por partido. A su lado están entre otros Randolph y Gustavo Ayón que ayudan tanto en anotación como en labores defensivas; Othello Hunter, que aunque no juegue muchos minutos tiene unas prestaciones muy altas; y al niño maravilla, el esloveno Luka Doncic.

En el Darussafaka destaca el americano Brad Wanamaker. Es el cuarto en valoración con 17.5 tantos y en anotación con 16.2 puntos. Además es el tercer jugador que más balones roba por partido con una media de 1.6 robos. Una de las diferencias entre los dos equipos es que en el Darussafaka gran parte de las virtudes del equipo están focalizadas en este jugador. Por supuesto que está bien acompañado. En labores ofensivas le acompañan el dúo Clyburn-Wilbekin. Entre los tres anotan la mitad de los puntos del equipo, por lo que aquí estará una de las claves del Playoff; en función de cómo los de Laso puedan parar a estos 3 jugadores, las prestaciones del equipo turco bajan. En labores defensivas destacaremos a Moerman y Ante Zizic que capturan más de 12 rebotes por partido, el 33% de los que atrapa el equipo.

Se presenta una eliminatoria con un claro favorito que es el R. Madrid ante un sorprendente Darussafaka que en su casa se hace fuerte, pero no por ello será un Playoff menos interesante, con varios puntos de interés como son la resolución de la temporada para Sergio Llull y así su presentación oficial para un MVP de la Euroleague. También estaremos atentos a cómo Laso frena al bueno de Wanamaker y qué actitud tiene el equipo en su visita a tierras turcas.

ESTADÍSTICAS 2016-17 REAL MADRID

ESTADÍSTICAS 2016-17 DARUSSAFAKA

CSKA MOSCÚ - BASKONIA

Nando De Colo (Foto: Euroleague)

Se enfrentarán los segundos de la competición frente a los séptimos clasificados. A pesar de la diferencia en la clasificación final, los moscovitas, aunque favoritos, no lo tendrán nada fácil ante un Baskonia muy competitivo en las fases finales de los campeonatos.

En el CSKA destaca por encima de cualquier otro valor, el dúo Nando de Colo-Teodosic. El francés, actual MVP de la competición, es el jugador que más valoración ha obtenido en la Regular Season con una media de 22.7 tantos, es el segundo en anotación con 20.1 puntos y claro candidato a repetir como MVP de la presente Euroleague. A su lado está el serbio Milos Teodosic, el jugador que más asistencias reparte de toda Europa, con 7.2 por partido. A esto le unimos que es el quinto en valoración con 17.5 y en anotación con 16.1; hace de este duplo el mejor de toda la Euroleague.

El CSKA es el equipo que mejor balance tiene entre puntos anotados y recibidos con 253 en toda la temporada. Es el equipo más anotador de la competición con 87.3 puntos y el segundo en valoración, detrás del R. Madrid, con 99.93 tantos. En esta estadística es donde los moscovitas y el Baskonia, están más igualados. Los de Sito Alonso son el cuarto equipo en valoración. En la temporada regular cada equipo ganó su partido de casa, es decir, que lograr una victoria fuera de casa puede ser decisivo para el devenir del Playoff. A eso jugará Baskonia, a intentar robar una victoria del Megasport Arena en los 2 primeros partidos de la eliminatoria, para quitar el factor cancha a los de Itoudis, y así rematar con 2 victorias en casa. Misión ardua difícil ya que CSKA sólo ha perdido un partido como local, ante el Fenerbahce de Obradovic.

Baskonia debe estar atento a que su big three particular funcione: Lakin, Hanga y Voigtmann. Entre los 3 anotan el 41% de los puntos y son los que más valoran del equipo. El pívot belga es el tercer reboteador de la Euroleague y tendrá que demostrarlo en este Playoff donde ésa puede ser una de las claves de la eliminatoria. Esta temporada Baskonia ha tenido mala suerte con la lesiones. Bargnani y Shengelia han sido baja durante gran parte del curso. Son dos jugadores muy importantes para el equipo y que podrían tener sus minutos en el Playoff en los que aportar rebotes y puntos que a la postre podrían ser determinantes para inclinar la balanza a favor de los de Sito Alonso.

En definitiva, puede ser una eliminatoria más igualada de lo que la clasificación final podría indicar.

ESTADÍSTICAS 2016-17 BASKONIA

ESTADÍSTICAS 2016-17 CSKA MOSCÚ

OLYMPIACOS - ANADOLU EFES

Tyler Honeycutt (Foto: Euroleague)

Los Playoff más igualados a priori son el Olympiacos(3) -Anadolu Efes(6) y Panathinaikos(4) -Fenerbahce(5). Entre el tercero y el sexto tan sólo hay 2 victorias de diferencia en la regular season. Es decir, que la batalla en cada partido puede ser a muerte para ganar la batalla que como premio tendrá el estar en la Final Four de Estambul.

El Olympiacos-Anadolu Efes o la defensa de los griegos vs. el ataque de los turcos. Esa va a ser la clave principal de este Playoff; quien pueda imponer su ritmo de partido tendrá más opciones de llagar a la Final Four de Estambul. Los de Spanoulis y compañía son la segunda mejor defensa de los Play Off recibiendo 74 puntos por encuentro. Este planteamiento les ha funcionado muy bien en la Euroleague ya que son el tercer equipo con mejor diferencia entre puntos anotados y recibidos con 109 tantos. Otra de las claves a favor de los griegos en esta eliminatoria puede ser la amplia experiencia en el arte de jugar un Playoff. Olympiacos es uno de los clásicos en este tipo de eliminatorias. Varios de sus jugadores ya han sido campeones de esta competición y saben cómo hay que hacer cuando el partido es tan determinante como lo es un partido de Play Off.

A favor de los de Perasovic diremos que ha sido un equipo que ha ido de menos a más en la Euroleague. Comenzó la competición con un balance de 0 victorias- 3 derrotas y hasta la jornada 11 no entró en posiciones de Playoff. Pero según avanzaban las jornadas se ha ido afianzando en las posiciones nobles de la Euroleague. Otra de las claves a favor del Anadolu Efes es que es un equipo que se ha demostrado muy fiable tanto en su feudo como fuera de él, por lo que hace del equipo turco un enemigo muy duro para el Olimpiacos en este Playoff.

ESTADÍSTICAS 2016-17 OLYMPIAKOS

ESTADÍSTICAS 2016-17 ANADOLU EFES

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE

James Feldeine (Foto: Euroleague)

Para finalizar tenemos el enfrentamiento entre el Panathinaikos de Xavi Pascual y el Fenerbahce de Obradovic. Tan sólo con nombrar el Play Off tenemos una de las claves de la eliminatoria. Va a ser apasionante la lucha táctica entre los dos entrenadores. Más si cabe, teniendo en cuenta que son dos equipos muy iguales y que juegan a lo mismo. Posesiones largas, efectividad máxima y hacerse fuertes en defensa.

Si hablamos de sensaciones, debemos de decir que los griegos transmiten más confianza en su juego. Al igual que el Efes han ido de menos a más en la Euroleague y al final de la misma han logrado obtener una de las cuatro posiciones de honor en la regular season. El Panathinaikos es la mejor defensa de toda la Euroleague y recordaremos que tan sólo han perdido un encuentro en su casa del Olympic Sport Center de Atenas frente a su eterno rival local de Olympiacos.

El Fenerbahce es el segundo presupuesto de la Euroleague que le ha llevado a ser el quinto en la temporada. Aquí encontramos el primer déficit de un equipo que intentará colarse por segundo año consecutivo en la Final Four. Este año se celebra en Estambul y esto será un aliciente más para los de Obradovic. La verdad que el juego de los turcos según avanzaba la competición ha ido generando más dudas y tres derrotas en las cuatro últimas jornadas le ha impedido terminar entre los cuatro mejores y así tener en contra el factor cancha.

Pero si Panathinaikos es la mejor defensa del campeonato, el Fenerbahce tiene al mejor defensor de la Euroleague. Ekpe Udoh es el máximo taponeador de la competición con 55 tapones y una media de 2.1 por partido lo que le hace liderar esta estadística. También es el jugador que más rebotes promedia con 7.7 por partido. Y por si esto fuera poco es el tercer jugador que más valoración promedia con 19.7 tantos por encuentro.

En definitiva cuatro eliminatorias que nos dejarán sin duda momentos inolvidables, envueltos en enormes ambientes de gran baloncesto y que serán la antesala de una Final Four muy igualada y donde se vivirá la gran fiesta del baloncesto europeo.

ESTADÍSTICAS 2016-17 FEHNERBAHÇE

ESTADÍSTICAS 2016-17 PANATHINAIKOS