Previa Final Four: CSKA, a revalidar título frente al eterno aspirante Olympiakos

Repasamos las claves de la primera semifinal de la Final Four Estambul 2017

La Final Four comenzará con el duelo entre CSKA y Olympiacos; segundo frente a tercero de la liga regular. Los moscovitas intentarán revalidar el título de campeones de la Euroleague, cosa que no sucede desde que precisamente Olympiacos lo hiciera en el año 2013. Para ello cuenta con un equipo muy experimentado y que lleva tiempo jugando juntos y que repite entrenador y sistemas similares al año anterior. De hecho en el roster de esta temporada tan sólo hay dos cambios con respecto al año pasado, los otros 14 jugadores son los mismos con los que contaba Itoudis el año pasado cuando conquistaron la Euroleague. El CSKA tiene el mejor ataque de la competición con un promedio de 87.6 puntos anotados por partido y también es el equipo que mejor balance tiene entre puntos a favor y en contra con una diferencia total de 253 puntos. Y aquí es donde estará una de las claves del partido, ya que enfrente está la mejor defensa de la Final Four y tercera de toda la competición; el Olympiacos encaja tan sólo 74 puntos por partido y es un equipo que está acostumbrado a jugar con guarismos muy bajos; tanto en contra como a favor (promedia 77.62 puntos a favor). Aquí estará una de las principales claves, el equipo que puede imponer su ritmo de juego tendrá una batalla ganada para poder llevarse el partido y llegar a la final del domingo.

Video of EuroLeague Weekly: Focus on Milos Teodosic, CSKA Moscow

El CSKA cuenta en sus filas con el binomio más letal de la competición: Milos Teodosic- Nando de Colo. El serbio ha firmado 7 asistencias por partido en toda la regular season, siendo el líder en esta clasificación. Y cuando esto ocurre y quien recibe el balón es el segundo jugador que más puntos y valoración ha promediado de toda la competición, lo que ocurre es que las posibilidades de ganar son muy altas. Nando de Colo ha terminado la Euroleague con 19.4 puntos por partido y con una valoración media de 21.5 tantos. Entre los dos generan más del 40% de los puntos que anota el CSKA en un sólo partido.

Video of EuroLeague Weekly: Focus on Vassilis Spanoulis, Olympiacos Piraeus

Por otra parte el Olympiacos tiene al inagotable Vassilis Spanoulis. Toda la afición a este deporte sabe que cuando llegan los Playoffs es cuando los jugones no se esconden y es en ese momento de la temporada cuando los jugadores con raza y carácter ganador tienen que darlo todo. Esto es lo que ha ocurrido con el jugador del Pireo. Las prestaciones de este jugador han subido enteros en los 5 partidos de Playoff disputados por su equipo. Mientras que en temporada ha firmado 12.7 puntos, 6 asistencias y 12.1 de valoración; en los Playoffs se ha ido hasta 17 puntos, se ha mantenido en las 6 asistencias y también ha subido en valoración, llegando a los 17.2 tantos. Aquí es donde puede estar la otra gran clave de esta primera semifinal. Quien haga funcionar mejor a sus jugadores protagonistas, tiene ganada otra pequeña gran batalla a su contrario y así obtendrá un motivo más para poder presentarse en la gran final.

El entrenador griego de CSKA dice de su enfrentamiento con Olympiacos que: es un equipo muy unido, con un núcleo de jugadores que están juntos desde hace seis o siete años y sólo haciendo un gran partido podremos ganarles.

Por otra parte Spanoulis habla de la semifinal y dice que: será importante parar a Teodosic y de Colo, pero también a otros jugadores como Jackson, Higgins o Vorontsevich.

Recordaremos que en la temporada el CSKA ganó los dos encuentros, tanto el celebrado en el Estadio de la Paz y la Amistad como en el celebrado en Moscú. Pero este partido es diferente, en campo neutral, tan sólo vale ganar y sospechamos que la grada tendrá mas color griego que moscovita.

El primer duelo de la Final Four está servido.