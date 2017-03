Preview de las nuevas Kobe A.D. NXT

Sí, yo también creía que cuando Kobe Bryant se retirase, la linea Kobe moriría con él. Nada más lejos de la realidad.

La primera vez que vi las Kobe A.D. NXT en una web americana, no recuerdo cuál, pensé que se trataba de un modelo Lifestyle, es decir, una versión de las Kobe A.D. diseñada lucirlas fuera de las canchas. Su estructura y esa lengüeta tan peculiar, colocada encima de la cordada, me hicieron creer que se trataba de un modelo Off Court, similar a lo que ya hicieron con las Kobe X EXT o las Kobe 9 NSW

Nuevas Kobe A.D. NXT

Me equivoqué, y me alegro por ello. Si bien las Kobe A.D. no presentaban ninguna innovación reseñable, lo que más ha cambiado en el modelo NXT es el upper, con el empeine de material Flyknit y la parte trasera de malla sintética. La modificación más interesante es la nueva disposición de los cordones, integrados en el empeine de Flyknit, lo que según la nota de prensa «ofrece una sujeción óptima durante el juego». Será verdad o no, pero en cualquier caso, estoy loco por probar esta nueva forma de lazada.

Detalle del talón y la cordada de las Kobe A.D. NXT

La amortiguación se encomienda a una plantilla de Lunarlon Cushion complementada por una unidad Zoom Air que augura una capacidad reactiva de altos vuelos. Y como dato curioso, en la nota de prensa aseguran que las Kobe A.D. NXT son «unas zapatillas de caña baja y altamente reactivas, algo distinto a cualquiera de los modelos anteriores de Bryant». No sé, tal vez sea cosa mía pero, ¿no son precisamente las dos características que mejor definen a las zapatillas de Kobe desde las Kobe IV?

El sistema de amortiguación augura una reactividad fuera de toda duda.

La linea Kobe continúa, y por mí, que continúe durante muchos años más. Me molan las A.D. NXT, tanto para jugar con ellas como para usarlas fuera de las canchas. Estarán a la venta a partir del 1 de Abril en los colorways gris y amarillo que veis en las fotografías, y en cuanto me haga con un par os prometo una review en profundidad.

Nike ha habilitado una cuenta atrás en su tienda online para ver cuando podremos comprar las Kobe A.D. NXT.