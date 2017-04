¿Quién será el MVP de la Euroleague 2016-17?

Acaba la fase regular de la Euroleague y en breve se concederá el galardón

¿Quién es vuestro favorito?

Esta semana finaliza la liga regular en la Euroleague 16-17 y se aproxima la elección del MVP de la temporada. Este año no hay un candidato claro a llevarse este trofeo. Muchos son los factores que intervienen para que un jugador se lleve este deseado premio individual.

En primer lugar se tiene en cuenta la valoración individual a lo largo de toda el curso baloncestístico, la anotación, los diferentes datos estadísticos y también la influencia que ha tenido su participación en el juego y resultados del equipo, entre otros.

El 17 de febrero la Euroleague anunció la lista oficial de candidatos a ganar el MVP de la temporada: Derrick Brown, Nando de Colo, Milos Teodosic, Luka Doncic, Ognjen Kuzmic, Keith Langford, Sergio Llull, Nicolo Melli, Giorgos Printezis, Vassilis Spanoulis, Anthohy Randolph, Chris Singleton, Ekpe Udoh, Johannes Voigtmann y Brad Wanamaker.

La lista oficial es lo suficientemente larga como para hacer muy difícil un análisis pormenorizado de cada uno de los jugadores. La primera gran criba para seleccionar qué jugadores optan de una manera real, la hará la propia competición. Desde 2005 existe una norma no escrita de la propia competición la cuál dicta que el MVP de la temporada debe jugar la Final Four de ese año. Es decir, los candidatos que vamos a analizar están supeditados a que sus respectivos equipos estén en la Final Four de Estambul a celebrar entre el 19 y 21 de mayo.

Nando de Colo, Milos Teodosic y Sergio Llull son los mejor colocados para llevarse el MVP de la Euroleague ya que pocas son las dudas de que sus equipos no estén en la Final Four de Estambul. Un escalón por debajo están Ekpe Udoh y Giorgos Printezis.

1. Nando de Colo

Está completando una gran Euroleague. Es líder en valoración, el segundo jugador en anotación y 5 veces MVP de la semana (el que más ha repetido). Un gran tirador desde la línea de 3 puntos (46.3%) y casi infalible desde el tiro libre (95.6%). El año pasado ya se llevó este premio y esta temporada tiene muchas opciones de repetir. Sus estadísticas son de MVP: 20 puntos, 3.1 rebotes, 4 asistencias, 0.9 robos y 22.4 de valoración en los 27:14 minutos que está en pista.

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 25 MVP: Nando De Colo, CSKA Moscow

2. Sergio Llull

Esta temporada tiene un mayor protagonismo. Está siendo muy regular, lo que le ha llevado a anotar más de 12 puntos en 20 partidos y a obtener una valoración mínima de 16 en más de la mitad de partidos en la fase regular. Ha protagonizado grandes momentos con sus tiros imposibles y al límite, como en la victoria en Alemania. Ha sido MVP de la semana en 2 ocasiones y MVP de noviembre. Su mayor baza para llevarse el MVP de la Euroleague es ser el jugador más valorado del R. Madrid que acabará la regular season como líder de la competición. Sus estadísticas también son de MVP: 16.5 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 0.8 robos para una valoración de 17.2 en los 27:57 minutos que juega.

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 27 MVP: Sergio Llull, Real Madrid

3. Milos Teodosic

Es el jugador más deseado por la NBA. Un gran pasador, lo que le ha llevado a ser el jugador que más asistencias reparte de la competición con una media de 7.3 por partido. Y si esto fuera poco, tiene un gran tiro de corta y larga distancia (57.1% en tiros de 2 y 37.3% en el triple). Desde la línea de tiro libre acompaña a su compañero Nando de Colo con grandes porcentajes (91.3%). Ha sido MVP de octubre y 1 vez MVP de la semana. Es el jugador que más dobles-dobles ha firmado con 7 veces. Sus estadísticas ha sido: 15.8 puntos, 2.3 rebotes, 7.3 asistencias, 0.5 robos y una valoración de 17.3 en 28:51 minutos.

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 9 MVP: Milos Teodosic, CSKA Moscow

Estos tres jugadores son los claros favoritos para llevarse el MVP de la Euroleague ya que a su gran actuación particular, se le une jugar en los equipos que son favoritos para ganar la competición y para estar en la Final Four de Estambul.

Un paso por detrás están Ekpe Udoh y Georgios Printezis. El americano es el taponeador de la Euroleague con más de 2 tapones por encuentro. Sus estadísticas son 12 puntos, 7.4 rebotes, 1.9 asistencias, 0.9 robos, 19.4 de valoración en 31:20 minutos. Ha sido el MVP de la jornada 4.

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 4 MVP: Ekpe Udoh, Fenerbahce Istanbul

Georgios Printezis es el MVP particular del Olympiakos, cuyo equipo es el tercer en discordia después de R. Madrid y CSKA. Este es el principal motivo por el que el griego puede optar a MVP de la Euroleague. Es un gran escudera del eterno Vassilis Spanoulis y su temporada es para en marcar. Ha sido MVP de la semana en la jornada 22 y sus estadísticas ha sido de 13 puntos, 5 rebotes, 1.3 asistencias, 0.7 robos para una valoración de 15.3 en 24:57 minutos.

Video of Turkish Airlines EuroLeague Round 22 MVP: Georgios Printezis, Olympiacos Piraeus

Este es el quinteto que opta al MVP de la Euroleague 2016-17, con tres nombres propios como son Llull, de Colo y Teodosic; muy bien acompañados de Udoh y Printezis. Veremos qué cuatro equipos llegan a la Final Four de Estambul y de ahí saldrá el nombre del elegido.