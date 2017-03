Quino Colom: “Los viajes que hacemos son muy largos, como ningún otro equipo”

Antes del partido contra el Barça de anoche, Quino Colom charló con Jordi Plà para el diario L´Esportiu para hablar de su carrera, de su situación en Rusia, de la nueva Euroliga y de muchas otras cosas.

Todo empezó para Quino en el verano de 2015, tras una soberbia temporada en Bilbao a las órdenes de Sito Alonso le llegó una gran oferta de Rusia, “Vi enseguida que era una oportunidad muy buena. El verano avanzaba y no quería hacer esperar a Bilbao Basket, y si bien había cosas con diferentes clubes, ninguno acababa de hacerme una oferta realmente buena. Y rápidamente le dije a mi agente que la cogiésemos. Estaba esperando una cosa así. Era arriesgado, pero lo quería hacer.” Poco antes de aceptar la oferta, habló con Ponkrasov “me reforzó una decisión que, por mi parte, ya estaba tomada, porque si me habían hecho aquella oferta entendía que creían mucho en mí”

El mismo verano de su fichaje, Unics Kazan se movió en el mercado para fichar a Parakhouskin y Tay Williams dos “pivots que continúan muy bien, fueron fichados pensando mucho en mi tipo de baloncesto”. El andorrano también tiene muy buenas palabras para su compañero Keith Langford, de quien no se sorprende por la cantidad de puntos que es capaz de hacer “El año pasado, cuando jugábamos contra equipos de Eurocup y Euroliga ya demostró que podía anotar tanto como quisiera. Es un anotador sin freno, para mi tiene el mejor uno contra uno de Europa. Es peligrosísimo cuando ve media ventaja, y obviamente nuestro juego está pensado para buscarle situaciones en las que se sienta cómodo.”

El inicio de competición en la máxima categoría europea no fue el mejor para su Unics Kazan, comenzando con un 3-7 tras las 10 primeras jornadas que Quino asegura que “Fue duro. Eramos nuevos en la Euroliga y comenzamos 0-4, con derrotas de las que se te escapan al final. Nos hizo daño en su día, pero nos supimos rehacer. Empezamos a ganar partidos y al final de la primera vuelta estábamos a una sola victoria del play-off. Con todo, y las lesiones que teníamos, en la segunda vuelta estamos compitiendo muy bien. Pero nos ha vuelto a pasar un poco lo mismo, los últimos partidos hemos caído en la prórroga o en los últimos segundos. Es difícil, pero tenemos que seguir.”

Las lesiones han marcado mucho el conjunto ruso, en el que solo un jugador ha podido disputar los 24 partidos (situación que no ha vivido ningún otro equipo) y perdiendo a jugadores como Ponkrasov y Clarke en el inicio, dos jugadores “fundamentales para nosotros, con lesiones de larga duración. A mí mismo me tocó estar un mes fuera y Langford también ha tenido molestias. Los viajes que hacemos son muy largos, como ningún otro equipo. Incluso en la VTB lo son, no tiene nada que ver con la ACB, son desplazamientos de muchas horas y con mucho tiempo de espera en los aeropuertos. Y eso pasa factura. Sinceramente, el nuetsro es un equipo de media tabla y de luchar por cosas bonitas, pero los problemas físicos, en una plantilla a la que no le sobran efectivos, han pesado.”

Lo habitual, además, es que Unics Kazan vaya en vuelos regulares “desde que estoy aquí solo hemos cogido un chárter” de hecho, al hablar del viaje a la ciudad condal Quino explica que “Nos reunimos el lunes a las 11.30 en el pabellón, volamos a Moscú y estuvimos casi cinco horas en el aeropuerto y salimos hacia Estonia. Jugamos el martes y ayer (por el miércoles) volamos a Barcelona; hicimos una escala y estuvimos cuatro horas más en el aeropuerto. Otro viaje de once horas. Y mañana (por hoy) marchamos hacia Kazan para volver a hacer un desplazamiento de casi doce horas más. En cinco días habremos hecho tres viajes y el más corto habrá sido de once horas. El cuerpo lo nota. Trabajamos mucho la recuperación, pero no tiene nada que ver a cuando haces viajes de dos horas.”

Habla también de la relación con su técnico con quien asegura que “estoy cómodo con Pashutin y la relación que tengo con él es muy buena. Estoy jugando muchos minutos, que es lo que venía que hacer aquí: a jugar y a intentar llegar a la Euroliga. Algunos jugadores tenemos mucha libertad en su sistema, con un gran juego de pick&roll que me favorece mucho. Estoy muy a gusto entrenando con él.”

En las votaciones de los General Managers solo había tres jugadores que obtuvieron más de un voto en la pregunta sobre quién tiene mejor lectura de juego: Teodosic, Spanoulis y el propio Colom. “No lo sabía. Si ellos te ponen al lado de estos nombres es siempre una buena noticia. A todo el mundo le gusta verse en estas listas, pero tiene la importancia que tiene, que es poca.” Una terna de jugadores dispuestos a demostrar que sin físico también se puede jugar al más alto nivel. Algo de lo que también habla Quino, que considera que “cada uno con sus características puede jugar. En los últimos años trabajo mucho mi cuerpo en verano, pero se perfectamente que mi juego, a diferencia del de Tay, por ejemplo, no tiene nada que ver con el físico. Mis virtudes son otras. Pero en cualquier liga, y también en la Euroliga, aún hay jugadores que no dependen tanto del físico”

Preguntado acerca de su posible retorno a España de la mano de uno de los equipos Euroliga (R.Madrid, FC Barcelona y Baskonia) el andorrano asegura que “No lo sé. Seguramente sería normal que haya interés, pero el interés real se da cuando hay una oferta. Estoy muy contento en Kazan y tengo contrato. En España hay equipos muy poderosos y que si están interesados en un jugador se lo acaban llevando, pero en el Unics siempre han estado muy atentos conmigo, tanto desde el punto de vista personal como de contrato. Si algún equipo realmente me quisiera tendría que hacer lo mismo. Lo veo muy difícil, porque en Kazan estoy contento y muy bien valorado.”