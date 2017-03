Randolph: "He venido al Real Madrid para competir por el título de la Euroliga"

Quiere ganarlo todo con el Madrid

El pasado viernes, con el motivo de la visita del Real Madrid al Pireo para enfrentarse a Olympiakos, los compañeros de eurohoops.net tuvieron la oportunidad de entrevistar al ala-pívot Anthony Randolph, donde hace una verdadera declaración de intenciones sobre sus prioridades para esta su primera temporada en el club blanco.

Demostró ser un jugador con las ideas muy claras respecto a las posibilidades de su equipo y de cuáles son sus objetivos esta campaña: “El principal motivo por el que este verano fiché por el Real Madrid fue para luchar por el título de la euroleague. Lo que quiero hacer es ganar campeonatos con este equipo, no me conformo con disputar la Final Four”.

Video of ¡Qué tapón de Randolph! ¡Increíble!

Una de las virtudes del jugador americano es el de ser un gran taponeador, en concreto el séptimo jugador de la eurolegue que más tapones coloca a sus contrarios. En el encuentro frente a Olympiakos de la pasada jornada puso la friolera de 4 y todavía guardamos en la retina el enorme tapón que le puso a Dorsey en el Clásico de la euroleague: “Mis tapones son una mezcla de forma física, me ayuda la altura que tengo y también, porqué no decirlo, por un poco de suerte”.

También habló de su compañero Sergio Llull y de sus posibilidades de ir a la NBA: “Llull tiene serias posibilidades de destacar en la NBA. Yo no puedo hablar por él sobre por qué no da el salto a la NBA, pero desde mi experiencia, la NBA es una gran organización; te tratan como si fueses de la familia y se ocupan de ti”.

El ex de Warriors, Knicks, Minessota y Denver, llegó este verano a Madrid desde las frías tierras del Lokomotiv Kuban y está siendo uno de los referentes del equipo de Pablo Laso. En euroleague está promediando 10.7 puntos, 5.3 rebotes, 1 asistencia, 1.1 tapones y valorando 13.4 en los 20:40 minutos que está en pista; números algo mejores de los que está logrando en la ACB.

Ayer mismo se conocía la renovación del ala-pívot americano por tres temporadas más, pero Randolph se ha cuidado de guardar en su contrato una cláusula de salida a la NBA.

Video of Antonly Randolph talks to Eurohoops about the EuroLeague and the NBA