Real Madrid-Fenerbahce y CSKA-Olympiacos son las semifinales de la Final Four

Se disputará del 19 al 21 de mayo

Con la victoria ayer de Olympiacos 87-78 frente a Efes se completó el cuadro de las semifinales de la Final Four de Estambul a celebrar entre el 19 y 21 de este mes de mayo. La primera semifinal la disputarán el Real Madrid -Fenerbahce y la segunda el CSKA -Olympiacos.

Estos cuatro equipos son los mismos que disputaron la Final Four de 2015 cuando el Real Madrid se proclamó campeón de la Euroleague y además se repiten los enfrentamientos.

El Real Madrid ha llegado a la Final Four después de ser el primero de la regular season y de haber eliminado en el Playoff a un correoso Darussafaka por 3-1. Los de Laso lo pasaron peor en los dos partidos disputados en Wizink Center donde se enredaron en la maraña diseñada por David Blatt y cayeron en el segundo partido. Pero en Estambul ganaron los dos encuentros con solvencia y con un Luka Doncic que dio muestras de su gran calidad valorando 23 y 21 tantos en cada partido.

Video of Highlights: Darussafaka Dogus Istanbul-Real Madrid, Game 4

El equipo blanco jugará la quinta Final Four de los últimos siete años e intentará ganar una Euroleague que no pudo defender el año pasado, ya que faltó a la cita de la Final Four de Berlín.

Enfrente estará el Fenerbahce de Obradovic que terminó la temporada regular en quinta posición y en los Playoffs se enfrentó al Panathinaikos de Xavi Pascual y le eliminó por un contundente 0-3. El Fenerbahce ha sido el primer equipo en la historia de la Euroleague que con un formato de Playoff al mejor de 5 partidos, lo gana por la vía rápida y con el factor cancha en contra. Además, su entrenador Zeljko Obradovic tiene un récord de 9 victorias por 0 derrotas en sus enfrentamientos de Playoff con los diferentes equipos que ha dirigido.

Video of Highlights: Fenerbahce Istanbul-Panathinaikos Superfoods Athens, Game 3

Los turcos intentarán llevarse la victoria en su casa para convertirse en el primer equipo turco de la historia en ganar una Final Four.

El CSKA ha sido el segundo en la clasificación final de la temporada más larga de la historia de la Euroleague. Ha eliminado al Baskonia de Sito Alonso por 3-0. Pero esas tres victorias no han sido tan contundentes como el marcador parece dictar. En el primer partido de la serie, Baskonia ganaba a falta de 2 minutos y en los otros encuentros de la serie perdió tan sólo de dos puntos. Esto dice mucho de lo dura que ha sido la eliminatoria, más allá del marcador final.

Video of Highlights: Baskonia Vitoria Gasteiz-CSKA Moscow, Game 3

Los moscovitas disputarán su 14ª Final Four de los últimos 15 años. Desde Barcelona 2003, tan sólo han faltado a la cita de una Final Four en 2011. Los de Itoudis intentarán revalidar título, hazaña que no se consigue desde que Olympiacos lograra hacerlo en 2013.

Precisamente Olympiacos será su primer escollo en el camino para intentar este logro. Los de Spanoulis y compañía se han clasificado para la Final Four de Estambul llegando al quinto y definitivo partido; ya que el Efes le forzó a llegar a esta situación. Los de Perasovic se pusieron 1-2 en la eliminatoria, pero los de Pireo le han dado la vuelta a la serie y se han clasificado al ganar 3-2 la serie. La competitividad y experiencia son dos factores con los que el equipo griego cuenta en cantidades industriales y hacen de este equipo un gran rival para el CSKA.

Video of Highlights: Olympiacos Piraeus-Anadolu Efes Istanbul, Game 5

El Olympiacos disputará su sexta Final Four de los últimos nueve años e intentará ganar una Euroleague que desde que logró revalidar título en 2013, no consigue ganarla.

Después de más de 7 meses de competición y de 255 partidos, el título de la Euroleague se juega a una sola carta. Sin trampa ni cartón, cada escuadra sacará lo mejor a la pista y ésta será quien dicte qué equipo gane la Euroleague 2016-17 que ha sido la más larga de la historia.