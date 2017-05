Review de las Nike Kobe A.D. NXT

La llegada de un nuevo modelo de la línea Kobe siempre es motivo de alegría. Soy seguidor del ex escolta de los Lakers desde que tengo uso de razón, por lo que suelo recibir cada nuevo lanzamiento con las expectativas por todo lo alto.

El último modelo de la saga Kobe

Como ya comenté en mi último artículo sobre las Kobe A.D. NXT, la primera vez que las vi pensé que se trataba de un modelo Lifestyle, ya que no tienen pinta de zapatillas de baloncesto. No sólo por su perfil bajo, bajísimo, sino sobre todo por la extraña disposición de los cordones, un diseño que daba la impresión de centrarse más en la necesidad de ocultar la cordada que en garantizar una buena sujeción.

En el caso de las NXT, el diseño está al servicio de la innovación y los cordones integrados en la lengüeta de Flyknit conforman un nuevo sistema de lazada creado para aumentar la sujeción y comodidad de la zapatilla. Debo confesar que en un primer momento no tenía ni idea de cómo iba a funcionar, y qué demonios, tampoco sabía muy bien como atarme mis Kobe. Tras varios intentos, he conseguido pillarle el truco y debo decir que el nuevo sistema de lazada funciona bastante bien. No es algo extraordinario ni que roce lo sobrenatural, pero funciona, y con eso me basta.

Kobe A.D. NXT

Que se dispongan a innovar en una línea ya consolidada como es la saga Kobe siempre es de agradecer, ya que algunas de las mejores zapatillas de todos los tiempos han surgido de los intentos de innovación, aunque también algunos fiascos. El upper de las NXT es de material Flyknit, ligero y confortable, combinado con malla sintética y con la parte trasera apuntalada con una pieza de material rígido para aportar firmeza y estabilidad. El Flyknit transpira de forma correcta y la ligereza se nota a cada paso y a cada zancada. Dispone de un par de tiras de goma en el talón que se supone que son para asegurar los cordones y que no se muevan durante el juego, pero cuando las he probado el resultado ha sido nulo, ya que se soltaban todo el rato. Aún así, todo es acostumbrarse a que los cordones cuelguen, ya que con el nuevo sistema de amarre no van a ir muy lejos.

La amortiguación está completamente integrada en la plantilla, lo que la convierte en una pieza fundamental para el rendimiento óptimo de este modelo. Dispone de una unidad Zoom Air en el talón, mientras que la parte delantera está construida en espuma Lunarlon mullida y bastante confortable. La capacidad de amortiguación es leve y muy liviana, y se centra más en la reactividad que en la propia absorción de impactos. Se trata de un modelo, por tanto, especialmente pensado para jugadores rápidos, ya que la sensación de perfil bajo es patente a cada paso, cada giro y cada salto, y las zapatillas responden con una rapidez que recuerda a alguno de los mejores modelos de la linea.

La unidad Zoom Air en el talón es muy liviana y facilita los movimientos explosivos

Por eso, las Kobe A.D. NXT son unas zapatillas cuyo diseño y prestaciones resultan más recomendables para jugadores de perímetro que para interiores y tipos grandes, quienes tan vez echen de menos algo más de amortiguación.

Otro aspecto a destacar de las NXT es su capacidad de tracción. Con una suela compuesta por pequeños nódulos de goma, y un diseño en la plantilla con surcos que recuerdan a las Nike Free, los movimientos resultan bastante naturales y la zapatilla se agarra al piso con mucha solvencia en arranques rápidos y cambios de ritmo. La amortiguación de perfil bajo ayuda a sentir el suelo muy cerca, y por tanto, la sensación de control es sobresaliente.

Detalle de la mediasuela de las Kobe A.D. NXT

Las Kobe A.D. NXT me han dejado un buen sabor de boca, sobre todo después del paso por las tiendas del anterior modelo, que no incorporaba ninguna innovación reseñable. El nuevo sistema de lazada es efectivo, pero es sólo la punta del iceberg de un modelo que me ha sorprendido por su ligereza y comodidad. Si os decidís a probarlas, os invito a dejarme algún comentario, y para que no os pase como a mí, aquí os dejo un gráfico con la mejor manera de atarlas.

Una breve guía para aprender a usar el nuevo sistema de lazada de las NXT