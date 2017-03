Review: Nike Lebron Soldier X

El uso de tiras de velcro para mejorar la sujección de la zapatilla ha sido una constante en los últimos modelos de la linea Lebron Soldier. Sin embargo, las Soldier X se despegan de sus predecesoras y prescinden de los cordones en lo que podría considerarse una evolución lógica del modelo, y al mismo tiempo, una apuesta bastante arriesgada.

Las Lebron Soldier X prescinden de los cordones

Las Lebron Soldier X encomiendan su ajuste a tres gruesas tiras de velcro. He de decir que desde la primera vez que me calcé estas zapatillas, por encima de la amortiguación y la capacidad de agarre, mi principal objetivo fue comprobar si la ausencia de cordones lastraba de alguna manera las prestaciones del modelo. A la hora de saltar, ejecutar movimientos explosivos o moverse en el poste bajo, una mala sujeción no sólo puede estropear una jugada, sino que además eleva el riesgo de lesiones a la máxima potencia.

La base de las Lebron Soldier X es un botín alto de material textil, acolchado en la zona del tobillo y complementado por una funda interior de material elástico bastante cómodo. La sensación al calzarlas y apretar la tiras de velcro es algo rígida, y durante los primeros minutos con ellas en los pies no creí que fueran a reaccionar bien una vez puestas a prueba. Sin embargo, una vez metidos en faena, la sujeción de las Lebron Soldier X se revela sorprendentemente buena.

La tira de velcro que rodea el tobillo es elástica, por lo que facilita el movimiento de la articulación, mientras las otras dos tiras son rígidas, aportando una buena sujeción sin necesidad de cordones o Flywire. La zapatilla responde a los cambios de ritmo con eficacia, y el diseño del talón es estrecho y muy sólido, lo que la hace muy estable.

Un diseño agresivo y contundente

Sin embargo, al igual que otros modelos de Lebron, la zona del antepié es bastante ancha, y eso no se soluciona ni siquiera apretando el velcro al máximo. Para la mayoría de los usuarios esto no supone un problema, pero para quien tenga los pies estrechos y alargados como un servidor, resulta nefasto. La sensación de que la parte anterior del pie «baila» en el interior de la zapatilla es bastante recurrente, por lo que se trata de una zapatilla sólo apta para jugadores con pies anchos.

Detalle de la mediasuela

A nivel de tracción, debo decir que no esperaba gran cosa, ya que a priori el dibujo de la suela no es muy agresivo, y las formas cuadradas no me inspiraban demasiada confianza. Las Soldier X tiene el agarre y la capacidad de tracción justa para permitir una buena ejecución de movimientos rápidos, aunque algo me dice que si Kyrie Irving las usara en un partido, terminaría con los tobillos destrozados. Por lo tanto, la veo un modelo más apropiado para aleros y jugadores interiores que para bases y escoltas.

Las Lebron Soldier X disponen de dos grandes unidades Zoom Air en el talón y el antepié que funcionan correctamente. Sin embargo, en esta ocasión, su extraordinaria capacidad de amortiguación de impactos no se complementa con una buena capacidad de respuesta, ya que la tracción no lo permite, y créanme si les digo que es una pena. Porque el Zoom Air se nota en cada salto y en cada movimiento explosivo, pero no termina de «romper» como en otros modelos.

Las unidades Zoom Air son visibles en la suela

Las Lebron Soldier X cumplen con lo que se espera de ellas. Como notas negativas, resultan algo pesadas y el agarre no es el mejor. Sin embargo, la sensación después de probarlas es positiva, ya que son bastante cómodas y las tiras de velcro cumplen su función con más solvencia de la que esperaba. Si a esto le sumamos su precio, tenemos una zapatilla de gama media-alta bastante recomendable. Queda por ver si en futuros modelos de la saga Soldier siguen prescindiendo de los cordones, ya que de no hacerlo sería como dar un paso atrás.