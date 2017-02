Road to Devotion: Granca no falló y acompaña a Unicaja y Valencia en cuartos

Herbalife Gran Canaria lograba clasificarse para los cuartos de final en el decisivo enfrentamiento ante Montakit Fuenlabrada y se une a Valencia Basket y Unicaja como representantes españoles en los playoff de Eurocup.

Video of 7DAYS EuroCup Top 16 Round 6 Recap

RESULTADOS

GRUPO E

UCAM MURCIA - LOKOMOTIV KUBAN 77-85

HERBALIFE GRAN CANARIA - MONTAKIT FUENLABRADA 100-76

GRUPO F

KHIMKI MOSCOW - BAYERN MUNICH 74-96

El Bayern Munich se hizo con el primer puesto del grupo tras vencer a Khimki en la prórroga. Una prórroga perfecta para los alemanes, firmando un 2-24 demoledor. Khimki necesitaba vencer por más de 16 tantos para acabar como primeros de grupo y comenzaron el encuentro con unas rentas que llegaron a los cinco tantos a comienzo del segundo periodo (24-19). Un parcial 0-15 del equipo muniqués, con Kleber al frente daba rentas a los visitantes, que dominaron el marcador hasta que en a falta de treinta segundos del final del encuentro dos tiros libres de Shved igualaba la contienda y forzaba una prórroga que era irrelevante ya que según la normativa los tantos anotados en el tiempo extra no contabilizan a efectos de desempate.

Vídeo de la prórroga, editado por Chema de Lucas (Gigantes):

Video of Khimki-Bayern, una prórroga increíble

RATIOPHARM ULM - LIETKABELYS PANEVEZYS 81-86

Lietkabelys se llevó el triunfo tras remontar un mal arranque de partido y una desventaja de 20 tantos. Ambos equipos no tenían ya opciones de pasar a cuartos, pero ofrecieron un encuentro intenso que acabó con victoria visitante. El partido arrancaba con un 18-7 de parcial. Butler y Babb seguían aumentando la renta local, que llegaría hasta los 20 tantos con el 43-23. Lavrinovic lideraba la remontada de Ulm. Un 0-12 fue el primer empuje y la dinámica siguió hasta el 50-45 del descanso que dejaba abierto el partido. Leonavicius y Lavrinovic, desde el perímetro hacían daño y llevaban el partido hacia un final apretado. Varias acciones de Pongo daban una renta de seis tantos a Ulm, pero un 0-11 de Lietkabelys devolvía la ventaja a los visitants que sentenciaron con tres tiros libres de Madgen.

GRUPO G

NIZHNY NOVGOROD - HAPOEL JERUSALEM 73-81

El equipo israelí se llevó el triunfo en su visita al Nizhny, liderados por la gran actuación de Eliyahu (20 puntos, 7 rebotes) y de la pareja Stoudemire-Jerrells. Entre los tres certificaron un triunfo que deja a Hapoel como lider de grupo G.

El partido discurría con rentas para los visitantes de inicio, aunque Nizhny nunca perdía la cara al partido Kane y Vene mantenían el partido apretado. Un parcial 0-11 con Jerrells como protagonista daba una renta de siete tantos a Hapoel (44-51) que ya pudo mantener hasta el final del encuntro a pesar de los intentos de Nizhny por acercarse en el marcador con Zubcic y Boynton como protagonistas. La figura de Eliyahu apareció en los momentos decisivos para sellar el triunfo de su equipo.

Video of НН - Хапоэль: последний удар

LIETUVOS RYTAS - ZENIT ST PETERSBURG 86-84

Zenit lograba la clasificación para cuartos a pesar de su derrota ante Lietuvos, debido a la victoria por 88-79 en el encuentro que les enfrentó en la jornada 2. El partido comenzaba con rentas visitantes gracias a una serie 1-12 liderada por Markovic. Con el 12-22 se llegaba al segundo periodo favorable a Zenit. Logan y Giedraitis lideraban a Lietuvos en su remontada, acercando a su equipo en el marcador (28-33). Zenit volvía a recuperar la iniciativa y Timma devolvía rentas de dos dígitos para el equipo ruso (40-51). De nuevo Logan aparecía para reducir las diferencias y llevar el partido a un final apretado que acabó dejando el triunfo del lado de Lietuvos, pero la clasificación se iría rumbo a San Petersburgo.

GRUPO H

CEDEVITA ZAGREB - UNICAJA 74-71

ALBA BERLIN - VALENCIA BASKET 73-99

VideoRecap@ALBABerlin 73 - @ValenciaBasket 99



You can already see the best on our victory on Berlin. Next: Sunday 12:30 vs T. Zaragoza pic.twitter.com/jZQKAMKzXx