Road to Devotion: Unicaja, a cuartos. El Gran Canaria Arena decidirá

La quinta jornada del Top16 de Eurocup nos deja a Unicaja clasificado para cuartos junto a Valencia Basket y al duelo de la próxima semana entre Herbalife Gran Canaria y Montakit Fuenlabrada como un cara o cruz para conocer al tercer equipo español que estará en cuartos.

RESULTADOS

GRUPO E

LOKOMOTIV KUBAN - HERBALIFE GRAN CANARIA 66-68

MONTAKIT FUENLABRADA - UCAM MURCIA 85-69

GRUPO F

LIETKABELIS PANEVEZYS - KHIMKI MOSCOW 77-89

El equipo ruso lograba su pase a los cuartos de final tras derrotar a Lietkabelis Panevezys a domicilio. Khimki se jugará ante Bayern el primer puesto del grupo. Shved fue el líder del equipo con 23 puntos y 8 asistencias a lo que sumó la gran labor de Hummel con 20 tantos. Madgen fue el mejor en Lietkabelis con sus 23 tantos.

El partido tuvo un primer periodo igualado pero ya en el segundo cuarto emergía las figuras de Shved y Pullen para sumar un 0-12 que rompía el marcador y daba unas rentas a los visitantes que acabarían manteniendo y ampliando en la segunda mitad. Las rentas llegaron a rondar los 25 tantos (19-43). A pesar de que los locales intentaban acercarse en el marcador con la buena labor de Madgen y Williams no llegaron a reducir las rentas y los rusos sellaban su triunfo.

BAYERN MÜNCHEN - RATIOPHARM ULM 101-98

Apretadísimo enfrentamiento entre los dos equipos alemanes del grupo. Bayern sigue invicto tras doblegar a un Ulm que se queda cerrando el grupo sin conocer el triunfo. El partido estuvo marcado por la igualdad y por el hecho de que las rentas no fueron importantes para ninguno de los dos equipos en un encuentro que necesitó de una prórroga para decidir el vencedor.

Ulm comenzaba el encuentro con acierto exterior, con Hobbs y Butler como protagonistas. Bayern repartía su anotación entre toda su rotación. Un triple de Rubit daba la primera renta importante a los muniqueses (17-22), pero el partido estaría marcado por las alternancias. Ulm lograría una interesante renta de ocho tantos (74-66) gracias a dos triples de Kleber pero un parcial 0-9 devolvía la igualdad y acaba llevando el partido a una prórroga en la que Redding fue decisivo para los visitantes.

GRUPO G

ZENIT ST PETERSBURG - NIZHNY NOVGOROD 90-66

El Zenit se impuso a Nizhny Novgorod y continuará teniendo opciones en la última jornada para alcanzar los cuartos de final. Nizhny queda ya sin opciones tras la derrota en su visita a San Petersburgo.

El partido tuvo dos partes diferenciadas, una primera mitad marcada por la igualdad en la que los locales no conseguían abrir diferencias y donde Nizhny mostraba capacidad de reacción antes el acierto de Ryan Toolson. Al descanso el partido llegaba con 49-47 para los locales. Tras el paso por vestuarios todo cambió. Un parcial 10-0 de Zenit con Landry y Markovic como referencias abrían hueco en el marcador. Un triple de Gubanov fue la única respuesta de un Nizhny desbordado que acabó recibiendo otro parcial demoledor de 11-0. Con 70-50 en el marcador los locales no encontraron resistencia para cerrar el triunfo final.

HAPOEL JERUSALEM - LIETUVOS RYTAS 84-77

Hapoel selló su clasificación para los cuartos de final al vencer a Lietuvos Rytas por 84-77. Los israelitas aseguran el primer puesto de grupo y obligan a Lietuvos a jugarse la clasificación en la última jornada ante Nizhny Novgorod.

El partido arrancaba con ventajas locales. Peterson anotaba desde el perímetro y ponía las primeras rentas para Hapoel pero Fisher respondía con un 0-8 para igualar el partido en el primer periodo. Eliyahu y Halperin tomaban las riendas del juego de Hapoel y volvían a poner a su equipo por delante al descanso (47-39). El partido llegaría igualado hasta el comienzo del último periodo. La conexión Jerrells-Eliyahu funcionaba y los locales recuperaban la iniciativa y un triple de Kinsey acababa de decantar el partido en los instantes finales.

GRUPO H

UNICAJA DE MÁLAGA - ALBA BERLIN 83-77

VALENCIA BASKET - CEDEVITA ZAGREB 71-58

