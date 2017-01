Road to Devotion: Valencia, Loko y Bayern, con paso firme. Logan, MVP

En el grupo E, el Lokomotiv se escapa y los tres españoles se jugarán una plaza en cuartos

Valencia da un paso de gigante tras vencer en el Carpena a Unicaja

RESULTADOS

GRUPO E

HERBALIFE GRAN CANARIA - UCAM MURCIA 94-85

LOKOMOTIV KUBAN - MONTAKIT FUENLABRADA 86-61

GRUPO F

RATIOPHARM ULM - KHIMKI MOSCOW 90-95

Los de Ivanovic ganan y condenan al ostracismo al equipo alemán.

Los rusos se resarcen de la derrota sufrida la pasada semana en tierras alemanas y logran una importante victoria que les mantiene en la segunda plaza que da derecho a jugar los cuartos de final.

El Khimki comenzó el partido enchufado desde el primer segundo y se llevaron el primer cuarto por un claro 15-27. Cuando creyeron que lo tenían todo hecho, los locales reaccionaron a base de un enorme Da Sean Butler con 13 puntos que hizo dar la vuelta al luminoso y colocar a los suyos por 49-48 en el descanso.

El tercer cuarto fue para los de Ivanovic de principio a fin, pero sus chicos se volvieron a relajar y casi se vuelven a ver sorprendidos por los alemanes ya que a falta de 3 minutos iban empate a 83, pero los de la región de Moscú no se dejaron sorprender y se llevaron la victoria para las frías tierras rusas.

BAYERN MÜNCHEN - LIETKABELIS PANEVEZYS 85-69

Los alemanes ganan de principio a fin para seguir invictos en el Top 16.

Victoria clara para los chicos de Djordjevic que desde el inicio del partido estuvo por delante en el marcador. En el descanso mandaban por 16 puntos, distancia que supieron mantener durante toda la segunda parte, en la que se dedicaron a mantener esta distancia cómoda en el marcador. En los locales destacaron los 17 puntos del base americano Nick Johnson y la gran actuación de Nihad Dedovic con 14 puntos y 17 de valoración que llevaron al Bayern hacia la victoria. Es la tercera en tres partidos, lo que le lleva a encabezar el grupo y envía un mensaje claro a todos sus contrincantes que no es otro más que quieren llevarse esta Eurocup 16-17.

GRUPO G

NIZHNY NOVGOROD - LIETUVOS RYTAS 63-97

Los lituanos no dan opción al equipo ruso.

Duelo de necesitados en el CEC Nagorny de Novgorod donde se enfrentaron los dos últimos equipos del grupo G. Los lituanos del Lietuvos Rytas no dieron opción alguna al equipo local y ganaron por un claro 63-97 al Nizhny que tan sólo pudo aguantar el frenético ritmo anotador del Lietuvos en el primer cuarto, al que llegaron con un igualado 21-22. A partir de ahí, fue un coser y cantar para los chicos dirigidos por Tomas Pacesas que ya al descanso ganaban por 36-46. Después del descanso continuó el rodillo lituano que les permitió empezar el último acto con una diferencia de más de 20 puntos; dinámica que siguió hasta el final y así llegar a un claro 63-97.

El ex de Baskonia, el base americano David Logan tomó las riendas del encuentro y llegó a los 30 puntos, 6 asistencias y 38 de valoración lo que le hizo ser MVP del partido y de esta J3 del Top16 de la Eurocup16-17.

ZENIT ST PETERSBURG - HAPOEL JERUSALEM 101-81

Los rusos logran una victoria clara que les encaraman al liderato.

Partido entre los dos equipos que están llamados a clasificarse para los cuartos de final. Al equipo ruso le bastó con apretar en el primer y tercer cuarto para llevarse un encuentro que dominó de principio a fin y en el que logró una diferencia de 20 puntos. Renta que intentará defender la próxima semana en la visita que rendirá a tierras israelíes. El ex NBA Amare Stoudemire y el alero también americano Tarence Kinsey no pudieron con el ex ACB Ryan Toolson que anotó 28 puntos y guió a su equipo hacia una vital e imprescindible victoria.

GRUPO H

ALBA BERLIN - CEDEVITA ZAGREB 93-76

Los alemanes se llevan el duelo de colistas del grupo.

Partido de necesitados en el Mercedes Benz Arena donde los hombres de Ahmed Arif Caki hicieron valer el factor cancha para llevarse una victoria imprescindible y así poder seguir vivo en el grupo H, donde de momento mandan los ACB Valencia Basket y Unicaja.

Los croatas comenzaron muy enchufados al partido y marcaron un ritmo fuerte de anotación y una dura defensa; motivos por los que llegaron al final del primer cuarto con un 17-24. A lo que los alemanes supieron responder de manera rápida antes del descanso a ritmo de triples comandado por Carl English que anotó 8 puntos en el segundo cuarto y que llevó a su equipo a ponerse por delante con un ajustado 42-38. En el inicio de la reanudación, los croatas reaccionaron e incluso se pusieron por delante en el minuto 23 con un 45-46; motivo por el cual, los alemanes se tomaron en serio el partido y con un parcial de 22-13 llegaron al último cuarto con una ventaja de 8 puntos. Ventaja que poco a poco fueron ampliando hasta el definitivo 93-76.

UNICAJA DE MÁLAGA - VALENCIA BASKET 70-78

TOP 10 DE LA JORNADA

CLASIFICACIÓN

MVP DE LA JORNADA: DAVID LOGAN (LIETUVOS RYTAS)

El escolta norteamericano fue pieza determinante en el triunfo del conjunto lituano del Lietuvos Rytas en su visita a Nizhny Novgorod. Logan firmó un completo partido a nivel ofensivo con 30 puntos y unas eficaces series de 6/7 en tiro de dos y 5/10 en triples, además de no fallar ningún lanzamiento desde la línea de tiro libre. Sumó también en otras facetas, con 3 rebotes, 6 asistencias y 3 robos en un partido donde su presencia fue dominante.

CINCO IDEAL DE LA JORNADA SOLOBASKET

Base

Peyton Siva (Alba Berlin)

David Logan (Lietuvos Rytas)

Luka Babic (Cedevita Zagreb)

Amare Stoudemire (Hapoel Jerusalem)

Petr Gubanov (Nizhny Novgorod)

