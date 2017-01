Road to Devotion: Valencia, Loko y Bayern, a cuartos. Shved, recital y MVP

RESULTADOS

GRUPO E

UCAM MURCIA -HERBALIFE GRAN CANARIA 67-83

MONTAKIT FUENLABRADA -LOKOMOTIV KUBAN 87-91

GRUPO F

KHIMKI MOSCOW - RATIOPHARM ULM - 85-84

Partido muy loco en el Basketball Center de la Región de Moscú donde los de Ivanovic logran una victoria que les permite casi asegurarse su clasificación para los cuartos de final.

Los locales comenzaron muy fuertes llevándose el primer cuarto por 20-9. Reaccionaron los alemanes de la mano de Taymar Morgan con 12 puntos lo que hizo contraerse el marcador hasta el 39-33 del descanso.

El Ulm empezó muy enchufado la segunda parte lo que le hizo ponerse a un punto en el minuto 24 de partido, pero los de Ivanovic pisaron el acelerador y llegaron a tener una distancia máxima de 14 puntos en el minuto 33. Pero pensaron que tenían el trabajo terminado y a falta de 2 minutos, la ventaja se redujo hasta la mínima expresión. Pero 5 puntos seguidos del ídolo local Alexey Sheved dejo casi finiquitado el encuentro hasta llegar al definitivo 85-84.

LIETKABELIS PANEVEZYS - BAYERN MÜNCHEN 72-78

Victoria ajustada de los chicos de Djordjevic que les permite estar ya clasificados para los cuartos de final. La victoria fue labrada en la segunda parte ya que en la primera los dueños fueron los lituanos que mandaban en el descanso por 40-39.

En la reanudación los alemanes basaron su juego en una fuerte defensa y en el tercer cuarto ya mandaban en el marcador. El cuarteto formado por Johnson, Gavel, Booker y Taylor con 12 puntos cada uno llevaron a la victoria al Bayern Munich.

GRUPO G

LIETUVOS RYTAS - NIZHNY NOVGOROD 99-73

Video of Klipas: „Lietuvos rytas" - „Nižnij Novgorod"

Victoria de principio a fin de los de Pacesas que no dieron opción alguna al Nizhny. Esta victoria se fraguó en especial en un segundo cuarto que los locales aplastaron a los rusos por un claro 29-17 con el que se llegó al descanso a un claro 51-34 que dejaban el encuentro caso finiquitado. Aún así reaccionaron los de Stalbergs que ganaron el cuarto por 5 puntos, pero otros 29 puntos más encajados por los visitantes hicieron que los de Logan y compañía se lleven el partido por un aplastante 99-73.

Los lituanos mantienen posibilidades para clasificarse a los cuartos de final, mientras los rusos tienen muy difícil con tan sólo 1 victoria en cuatro partidos.

HAPOEL JERUSALEM - ZENIT ST PETERSBURG 97-81

The crowd loved this one: back-to-back threes by @Amareisreal #YallaHapoel pic.twitter.com/DfCdXY7Y8c