San Emeterio certifica el liderato ante un Unicaja desconocido (86-62)

San Emeterio rompe el partido en el tercer cuarto

El Unicaja tendrá que vencer en Berlín todavía para asegurar su clasificación

VideoResumen

Valencia Basket 86 - Unicaja 62

Deja vú en la Fonteta: Como pasase en Málaga, el Unicaja salió mucho más enchufado, especialmente el alero Adam Waczynski que con sus triples abrió una brecha tempranera de nueve puntos 2-11. La diferencia obligó a Pedro Martínez a parar el partido y dio sus frutos, tras el minuto, los taronja consiguieron un parcial de 5-0 para recortar diferencias. El alero polaco del Unicaja seguía siendo el que mantenía por delante a su equipo hasta que Vives con un triple empató el partido a 14-14. Una vez igualado el encuentro fueron los taronja los que tomaron las riendas del partido aunque Jamar Smith puso las tablas en el marcador sobre la bocina (18-18) con una acción de mérito ganando en el uno contra uno a Joan Sastre.

Nedovic lo intentó todo pero sin acierto

Vivo gracias a los triples: El Valencia Basket había tomado la iniciativa en los minutos finales del primer cuarto y quiso mantenerlo en el segundo con un parcial inicial de 7-0 gracias a una defensa pegajosa, al acierto de Romain Sato y a que Bojan Dubljevic fue muy superior a Olen Omic en los dos lados de la pista, llegándolo a sacar del partido forzándole dos faltas que obligaron a Joan Plaza a devolver a Musli al parqué. Con el pívot serbio en pista se igualaron las fuerzas en la pintura y cobró protagonismo el juego exterior. Alberto Díaz anotó dos triples consecutivos para poner a los suyos a un punto 27-26. De nuevo con el partido apretado, el Unicaja lo apostó todo al triple lanzando en exceso y aunque Lafayette y Jamar Smith anotaron, fue el Valencia Basket el que en los minutos finales controló el juego y con un triple sobre la bocina de Rafa Martínez, los taronja pusieron la máxima diferencia justo antes del descanso 42-34.

Alen Omic no pudo parar a Bojan Dubljevic (Foto: JM Casares)

Hay días que es mejor no salir del vestuario: Algo así debió pensar Joan Plaza en el tercer cuarto cuando al igual que pasó en Málaga, el Valencia Basket arrasó sin clemencia a un Unicaja que no supo contestar a la acometida taronja. Con un parcial de 20-9 de inicio a base del talento de San Emeterio y de las penetraciones de Antoine Diot. En el Unicaja Nemanja Nedovic era el único que a base de orgullo y rabia intentaba forzar canastas aunque sin gran éxito. Con un marcador por encima de los 20 puntos, el Unicaja se colapsó y empezó a fallar acciones que no son habituales, con airballs en tiros de dos o triples librados que no tocaban ni el aro. Joan Plaza cambió la defensa a zona y funcionó para frenar la avalancha taronja aunque ya demasiado tarde pues el Valencia Basket terminaría el cuarto con 20 puntos de ventaja 69-49.

Diot revolucionó el tercer cuarto (Foto: JM Casares)

Sin noticias desde el frente: No hubo atisbo de remontada en el último cuarto, en ningún momento pareció que el Unicaja intentase revertir la situación, los jugadores malagueños comenzaron una batalla cada uno por su cuenta y con poca intensidad defensiva que permitió a los taronja subir hasta los 30 puntos de renta. Finalmente hombres de la casa como Alberto Díaz sí demostraron orgullo anotando canastas para maquillar un resultado que nadie esperaba ni siquiera Carlos Jiménez que desde la grada no daba crédito al partido que estaba viendo. El carácter final de Díaz y las acciones individuales de otros jugadores dejaron un marcador final de 86-62.

Sikma luchando contra Dani Díez (Foto: JM Casares)

San Emeterio intratable: El alero del Valencia Basket hizo y deshizo a su gusto en el partido con 19 puntos y 26 de valoración, gran parte de ellos en el tercer cuarto. El cántabro, no encontró oposición ni en la defensa de Adam Waczynski, Suárez, y Díez. Desde el triple o en penetraciones encontró siempre la solución más idónea en cada jugada y fue el factor clave para romper el partido en el tercer cuarto.