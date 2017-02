Sarunas Jasikevicius, el entrenador que sufre igual que cuando era jugador

Arvydas Sabonis, Arturas Karnisovas, Rimas Kurtinaitis, Martynas Pocius, los hermanos Lavrinovic y Sarunas Jasikevicius. Todos estos jugadores, y muchos más, han crecido en una de las cunas de baloncesto más importantes de Europa: Lituania.

Sarunas Jasikevicius terminó su carrera como jugador en 2013, y después de año y medio aprendiendo el duro oficio de entrenador, estrenó puesto como entrenador jefe en enero de 2016. “Se sufre igual como entrenador que como jugador. Es muy difícil ser entrenador, tienes muchas responsabilidades fuera de la pista: prensa, viajes, presidentes, ...”, declaraba en entrevista al programa Showtime de COPE.

Su Zalgiris de Kaunas va de menos a más en la presente Euroliga. Gracias en parte a sus 3 victorias consecutivas, está a tan sólo 1 victoria de los Play Off que antes de comenzar la jornada 22, esta posición la marca el Efes turco dirigido por el ex ACB Velimir Perasovic. El Zalgiris es el décimo ataque y tiene la cuarta peor defensa de la temporada. El propio Sarunas comenta: “La Euroliga es una competición muy dura para todos, no sólo para los equipos pequeños como el nuestro, también para los grandes. Esta Euroliga es muy competitiva y por ello entiendo que al público le tiene que gustar”.

El Zalgiris es un equipo fiel a su filosofía; plagado de jugadores de la casa, en especial la gente joven. Paulius Jankunas es el MVP particular del equipo. Promedia casi 13 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia, valorando 15 tantos en los 23 minutos que juega. A su lado está Brock Motum, que además de ser el segundo que más valora del equipo con 10 tantos, también es el segundo anotador del equipo con una media de más de 11 puntos por encuentro. El australiano ha salido todos los partidos desde el banquillo, pero esto no ha sido impedimento alguno para que sea uno de los pilares sobre los que el Zalgiris construye su juego. El francés Leo Westermann y el lituano Edgaras Ulanovas, son los otros dos jugadores que más valoración obtienen en el equipo, con más de 9 tantos. Jasikevicius sólo tiene palabras de agradecimiento para todos sus jugadores: “Lo que más me gusta de los jugadores es que están luchando mucho. Hay días que cometemos más fallos de los que deberíamos y esto en Euroliga se castiga mucho, pero tenemos un vestuario con un amplio espíritu competitivo, y eso para mí es lo más importante”.

Sarunas Jasikevicius comenzó a jugar al baloncesto en la NCAA, en concreto en los Maryland Terrapins. Pero su carrera profesional la comenzó en su propia casa, en el Zalgiris para luego jugar en Ljubljana y más tarde jugar en el Barcelona, donde ganó su primera Euroliga. En 2003 fichó por Maccabi donde ganó 2 Euroligas en 3 años. Sarunas quiso y pudo tener su propio sueño americano, por lo que se fue a jugar a la NBA. Lo hizo en Pacers y Worriors. Volvió a Europa de la mano de su querido Panathinaikos, donde en 2009 ganó su cuarta y última Euroliga. En sus últimos 5 años estuvo en 5 equipos diferentes; Lietuvos Rytas, Fenerbahce, Panathinaikos, Barcelona y Zalgiris.

Esta es la primera temporada completa de Sarunas como entrenador jefe del Zalgiris. Antes estuvo año y medio como entrenador asistente en el propio Zalgiris y junto a Gintaras Krapikas, al que él mismo sustituyó. El propio Jasikevicius dice de su equipo: “Estamos muy contentos porque el equipo ha ido a más, estamos mejorando, sobre todo la gente joven. Pero no queremos parar, queremos seguir haciendo un buen papel. Mejor no pensar mucho e ir partido a partido, centrándonos en el trabajo diario”.

Conociendo a Sarunas Jasikevicius seguro que hasta que expire el último partido, querrá lograr la mejor clasificación posible. Para un equipo modesto como Zalgiris y para una ciudad como Kaunas que respira baloncesto por cada uno de los poros de su piel, sería algo increíble que los Play Off de la primera Euroliga que se disputa con un formato de todos contra todos, tuvieran una parada en esta ciudad lituana, cuna de tantos y tantos jugadores inolvidables.