Scout internacional: Cinco nombres que podrían llegar a la Liga Endesa 2017-18

Estos 5 jugadores han tenido un rendimiento muy bueno en sus respectivas ligas.

Ninguno supera los 27 años de edad.

1. DeVaughn Akoon Purcell (Bakken Bears / 23 años / Escolta-Alero)

Akoon Purcell es uno de esos jugadores que no deja indiferente a nadie. Formado en Illinois State, este joven se ha ganado un buen cartel a nivel europeo gracias al papel de protagonista que ha desempeñado en su actual equipo, los Bakken Bears de Dinamarca. Con 21.4 puntos de media en la liga doméstica -contando también los partidos de Play Off-, Akoon Purcell ha sido el hombre que ha guiado a su equipo hasta el título de liga logrado este mes de mayo. Además, ha dejado muy buen sabor de boca en la recién estrenada Basketball Champions League, en la que ha finalizado como tercero en la lista de máximos anotadores con un promedio de 17.3. Es difícil ubicarlo en una posición exacta dentro de la cancha, porque se trata de un jugador que maneja el bote como un base, penetra como un escolta y machaca como un alero.

Con su 1'96 de estatura, el exterior americano es capaz de defender con intensidad al base rival hasta secarlo completamente. Salvando las distancias y teniendo en cuenta el tipo de jugador, a nivel defensivo se asemeja a Jeff Taylor. Su actividad en defensa y su ímpetu hacen que robe balones en primera línea, mientras que su potencia física y su rapidez le ayudan a finalizar estas acciones. En su faceta ofensiva, lo que mejor sabe hacer es penetrar: aguanta bien los contactos tanto de exteriores como de interiores y puede llegar a modificar el tiro en el aire después del contacto. Y por si fuera poco, es de esos jugadores que suelen gustar a la afición, bastante expresivo y que va a por todas. Su punto débil es el tiro exterior y su individualidad. Siendo un jugador que penetra tanto y tan bien, la asistencia y media que ha promediado en la BCL parecen insuficientes -3 app en la liga danesa-, por lo que es un aspecto que debería mejorar.

2. Amath M'Baye (Enel Brindisi / 27 años / ala pívot)

Sin duda, uno de los mejores jugadores de la Lega este curso. Él mismo aseguró en un artículo publicado en noviembre que no se ponía límites en cuanto a su futuro. Según afirmó, Brindisi era un buen lugar como punto de partida y, a partir de ahí, llegar a equipos de más nivel en Europa, o incluso a la NBA. Si nos centramos en su juego, se puede decir que M'Baye es un ala-pívot que tiene una muy buena mecánica de tiro y suele tener bastante acierto; es, por así decirlo, un 4 abierto. En ataque, además de los puntos que posee en sus manos, sabe penetrar y lo hace bastante bien teniendo en cuenta su estatura, mientras que en defensa puede llegar a intimidar en la zona. El punto negativo nos lo explicó Pavlicevic en el artículo mencionado: la agresividad con la que juega, a veces le juega una mala pasada.

En algunas ocasiones, comete demasiadas faltas o se encara con árbitros y jugadores rivales, y eso lo puede descentrar y sacar del partido. Sus 17.8 puntos lo han colocado como sexto máximo anotador en Italia, y sus idénticos 17.8 en valoración le han servido para acabar séptimo en la lista de los más valorados. Tiene la capacidad y la calidad para dar ya el salto a un equipo más grande, ya sea de Eurocup o quizás de Euroliga, pero veremos si convence a algún club pese a que no ha logrado llevar a su equipo hasta los Play Off. Un dato importante es que M'Baye es francés, así que no cubre plaza de extracomunitario

3. Brady Heslip (Raptors 905 / 26 años / base-escolta)

16 puntos de promedio en la temporada regular y 14.3 en los Play Off de la D-League -que acabó ganando con su equipo, los Raptors 905- hablan bastante bien de Heslip, jugador con un perfil muy definido: el de tirador. Sus casi 4 triples por partido lo convierten en uno de los mejores triplistas de la liga de desarrollo, y un tirador nunca viene mal, ya sea para incluirlo en el quinteto titular o para aportar desde el banquillo. Lo cierto es que ya sonó para Baskonia hace unas temporadas, pero finalmente se fue a Bosnia, donde logró la liga y la copa del país báltico. Y es que Brady encajaría a la perfección en cualquier equipo de la zona media de la tabla, puesto que sus puntos exteriores son un seguro de vida en un partido.

En su temporada en Cantù, fue bastante irregular: realizaba actuaciones de auténtica estrella y al cabo de unos días era capaz de dejar su casillero en 0 puntos. Ese, junto con la defensa, son sus sus puntos más débiles. Eso sí, ejecuta el tiro de una manera bastante certera, tanto de larga como de media distancia, y es bastante ágil y rápido en sus movimientos. Como último apunte, cabe destacar que, la primera temporada que disputó la D-League con los Reno Bighorns, se fue hasta los 24 puntos de media y casi 6 triples encestados por partido. En resumen: el jugador formado en Baylor posee puntos en sus manos y no sería extraño verlo por España u otro país europeo el curso próximo.

4. Osvaldas Olisevicius (Pieno Zvaigzdes / 24 años / alero-ala pívot)

Otro de los muchos jugadores polivalentes que hay por Lituania. Posee cualidades de jugador completo: con sus 2 metros de estatura, Olisevicius es capaz de rebotear bien, abrir el campo para dejar penetrar al base o lanzar de 3. Otra de sus especialidades es el tiro tras finta y bote. En lo que a lectura de juego se refiere, sabe leer el juego sobre todo en ataque. Este año ha aportado 12.5 puntos por partido y ha capturado 5 rebotes por encuentro. Además, aunque no sea el jugador más expresivo, sí tiene esa garra que tanto les gusta a los entrenadores, y mediante la lucha en la zona -no la pisa en exceso, todo sea dicho- puede llegar generar peligro. En defensa cumple bastante bien la función que le toca, menos cuando tiene que quedarse con un alero más bajo. No es de los jugadores más hábiles que se puedan ver por Lituania, y por ello sufre ante exteriores más rápidos. Si este año no da el salto a un equipo más grande, lo dará el año próximo salvo sorpresa: tiene calidad para potenciar y, si sigue este camino ascendente, podría competir en un equipo de Eurocup tranquilamente.

5. Jarrod Jones (Consultinvest Pesaro / 27 años / pívot)

Solobasket se hizo eco de su gran temporada, pero ahora es ya un hecho que Jones debe dar un paso hacia adelante en su carrera. Su juego es diferente, porque no es un pívot al uso. Es pívot, sí, pero puede jugar de cuatro por su versatilidad. Se podría decir que su mejor arma es el lanzamiento de media distancia, aunque en Europa se ha acercado mucho más al aro y ahora la zona es su hogar más seguro. De hecho, en la Serie A ha promediado en la pintura un total de 10 capturas por partido que, añadidas a los 19.2 puntos, hacen de Jones uno de los jugadores más interesantes de Italia. Resiste bien el contacto debido a su notable físico, el cual aprovecha también para finalizar muchas jugadas de manera contundente.

Para su posición, bota bien el balón, entra a canasta y tiene buenos movimientos en la zona, pero no posee el mejor juego de pies de Italia. Su "pero" es la escasa visión de juego, y es que es más finalizador y tirador que asistente; además, defensivamente hablando tiene margen de mejora. Es cierto que contra pívots rocosos y grandes como Fesenko o Cusin ha dado la cara, pero todavía puede ser mucho mejor si se lo propone. En definitiva, es un pívot muy apto que todavía puede crecer en el baloncesto; su futuro quizás se halle en uno de los grandes clubes de Europa. De momento, parece que Pesaro se le ha quedado pequeño. Una cosa es segura: a muchos clubes españoles les vendría bien un Jarrod Jones en la plantilla, pues no ocupa plaza de extracomunitario y aseguraría físico y puntos.