Sergio Llull (23) rescata al Real Madrid de la telaraña de Blatt; 1-0 para los blancos

Anthony Randolph (9) puso el espectáculo y Llull el acierto.

Ayón estuvo casi infalible: 14 puntos con un solo fallo en el tiro

El equipo de Blatt entraba con todo en defensa al partido. Una premisa clara: No dejar correr al Real Madrid. Clyburn estrenó el marcador con una bandeja y los turcos, con aires de no haber venido a Madrid de vacaciones. Un triple de Harangody ponía el 1-5, ante un Madrid una marcha por debajo. Los de Laso dieron un arreón para poner el 8-7 en apenas dos minutos tras un mate de Taylor, finalizando la contra de Randolph. Brad Wanamaker, el asesino en el partido jugado en Turquía, incomodaba a los locales con 5 puntos consecutivos y generando peligro en cada ataque. La lucha del Madrid en el rebote ofensivo les permitía mantenerse en el partido, pero el acierto de Darussafaka les permitía lograr una renta de 14-19. El Madrid, sin defender mal (espectacular Randolph taponando), no lograba hacerse con rebotes largos que les permitiesen correr. Un triple de Bertans puso el 16-24 al final del primer cuarto y un procupante murmullo en el Wizink Center.

En el segundo periodo, la falta de consistencia en el rebote permitió que los turcos lograsen una máxima de 16-28 tras un parcial incial comandado por los exteriores de Darussafaka. El desacierto desde el exterior era una losa demasiado grande para los locales, que se encomentaba al trabajo en el poste de Hunter, la eficacia de Ayón y el físico de Randolph para frenar el buen hacer de los turcos. El Madrid no daba con la tecla para cambiar el tempo del partido, y a base de músculo y talento de sus interiores, conseguía endosar un parcial de 11-1 que les volvía a meter en el encuentro al final del segundo cuarto (36-37).

Dontaye Draper mostraba su mejor versión en el tercer cuarto con una defensa sobre Wilbekin que anuló al base americano. La aparición de Llull en el partido y dos jugadas espectaculares de Randolph (la última en un 2+1 que pocos podrían lograr en Europa) permitía al Madrid ponerse por delante (48-42) ante un Blatt que no dejaba de trabajar desde el banquillo. Los cambios tras bloqueo directo beneficiaban al Madrid, que encontraba la frescura en ataque por primera vez en todo el partido mediante los "picks&roll" entre Llull y Ayón, para lograr 25 puntos en estos 10 minutos y llegar con una ventaja de 61-53 al último periodo.

Sergio Llull se destaba atras un inicio de partido discreto con dos triples que seguían elevando la renta del Real Madrid hasta lograr una máxima de 72-60 (min. 35). Pero no todo estaba dicho para un peleón Darussafaka. David Blatt se sacó de la chistera una zona 1-3-1 que al Madrid le costó identificar y que a punto estuvo de costarles la ventaja. Los arreones de Wilbekin y un inspiradísimo Wanamaker acercaron a los turcos hasta el 73-76 a un minuto para el final. Pero el líder de este Real Madrid, Sergio Llull, certificó la primera victoria con un tiro libre y una suspensión posterior (83-75).