Sergio Llull lidera el Mejor Quinteto de la Euroliga 2016/17

La Euroliga ha presentado al Mejor Quinteto de la competición en esta temporada. Los cinco componentes del equipo jugarán la Final Four de la liga europea que se disputará este mes en Estambul. Son los siguientes:

Sergio Llull (Real Madrid). El líder del conjunto blanco repite el premio que logró hace seis temporadas. En ésta ha batido sus promedios en puntos (16'4), asistencias (5'9) y valoración (16'8), en cuyas listas ha estado en el top-10 al final de la campaña. Una buena forma de celebrar su 10ª temporada en esta competición continental.

(Fenerbahce). Ha mejorado conforme se ha recuperado de las lesiones, tanto que ha sido el mejor jugador del último mes. Es el líder de su equipo en puntos (14'5) y está en el top-5 propio de asistencias (3'9) y rebotes (3'7). Un todoterreno para Obradovic. Nando de Colo (CSKA). Ha sido el 2º jugador que más puntos ha anotado (19'4) y el 2º que más valoración ha acumulado de media (21'5), al igual que es el que más MVPs de la Jornada acumula este año. Más que fiable anotador en el conjunto ruso.

(CSKA). Ha sido el 2º jugador que más puntos ha anotado (19'4) y el 2º que más valoración ha acumulado de media (21'5), al igual que es el que más MVPs de la Jornada acumula este año. Más que fiable anotador en el conjunto ruso. Ekpe Udoh (Fenerbahce). El líder de la competición en rebotes (7'6) y tapones (2'1) se ha quedado sin el premio a Mejor Defensor, pero sí con éste. Dos de dos con este galardón desde que llegó a Europa. El muro que Fener necesita para asaltar por fin el trono de la Euroliga.

(Fenerbahce). El líder de la competición en rebotes (7'6) y tapones (2'1) se ha quedado sin el premio a Mejor Defensor, pero sí con éste. Dos de dos con este galardón desde que llegó a Europa. El muro que Fener necesita para asaltar por fin el trono de la Euroliga. Georgios Printezis (Olympiacos). Es la 1ª vez que el jugador griego logra llegar a este nivel y ha sido el líder estadístico de su equipo en puntos (12'9) y valoración (15'2). Además ha mejorado sus totales en una temporada tanto en asistencias (31) como en robos (20). Rejuvenecido para volver a dominar.

Video of The 2016-17 All-EuroLeague Team, presented by 7DAYS!

Estos jugadores son los que están en el 1º equipo, pero para el 2º se ha escogido a Milos Teodosic, Brad Wanamaker, Bryant Dunston, Nicolò Melli y Gustavo Ayón.

Todo ello se une a los premios individuales otorgados previamente: Adam Hanga como Mejor Defensor y Luka Doncic como Mejor Joven.