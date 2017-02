Spanoulis: Sin límites. El documental más cercano sobre el base griego

Euroleague presenta un documental acercando la visión más personal de la estrella del baloncesto europeo

Euroleague ha publicado un documental dedicado a Vasilis Spanoulis. Un repaso a la versión más personal del base griego. Su famlia, amigos, compañeros y entrenadores hablan de la estrella griega desde una perspectiva muy cercana.

Sin duda, un documento recomendable

Video of The Insider EuroLeague Documentary: “Limitless – Vassilis Spanoulis”

A finales de la pasada temporada, Euroleague lanzó otros dos documentales, dedicados a las figuras de Zeljko Obradovic y Dimitris Diamantidis:

Video of Zeljko Obradovic - More than a coach - Euroleague Documentary Series presented by Turkish Airlines

Video of A Diamantidis is forever - Euroleague Documentaries Series by Turkish Airlines