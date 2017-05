Spencer Butterfield podría volver a España. Baskonia le sigue de cerca

Según ha podido saber Solobasket, el Baskonia ha estado siguiendo de cerca durante toda esta temporada al escolta americano Spencer Butterfield, jugador de 24 años que ha disputado esta campaña la ProA francesa en las filas de Nanterre 92 promediando 12’5 puntos, 4’4 rebotes y 2’3 asistencias por partido a las órdenes del entrenador Pascal Donadieu. El jugador americano está jugando la primera ronda por el título contra el equipo parisino Paris Levallois.

Video of ActionReplay 1/2 : Spencer Butterfield the Killer