Teodosic: "Mi primer objetivo es ganar la Euroleague. En verano decidiré si voy a la NBA"

Habla sobre su futuro en la NBA

Milos Teodosic está realizando una gran campaña con el actual campeón de la Euroleague, el CSKA de Moscú. Ha tenido un gran inicio de temporada promediando 14 puntos y 9 asistencias en el primer mes de competición, lo que inevitablemente le llevó a alzarse con el título de MVP de octubre. También fue el MVP de la jornada 9 donde alcanzó una valoración de 43 tantos, marca personal de toda su carrera en dicha competición.

En su blog oficial de eurohoops.net nos habla de cómo ve a su equipo en este último tramo de la Euroleague, de su actual estado de forma y de un verano que promete estar cargado de noticias relacionadas con el base serbio; con un Eurobasket donde intentarán alzarse con el título continental y sobre su decisión de dar el gran salto hacia la NBA.

Comienza hablando del CSKA: “La temporada regular llega a su final. Todos los equipos se preparan física y mentalmente para este momento. Nosotros estamos haciendo lo mismo, lo que nos importa es llegar al 100% para disputar unos Play Off con garantías y así poder disputar la Final Four, donde todo puede pasar e intentaremos revalidar el título. El equipo tiene la calidad suficiente como para hacerlo. Vamos jugando juntos durante años y sabemos cómo trabajar juntos en la cancha.”

Video of Milos Teodosic vs Baskonia [34pts, 10asts, 43PIR, EuroLeague 2016-17, Round 9]

Desde el nacimiento de la Euroleague organizada por la ULEB, tan sólo el Maccabi en 2004 y 2005; y el Olympiakos en 2012 y 2013, han sido capaces de revalidar título en la máxima competición europea; así que el CSKA tiene ante sí un reto con la propia historia de la Euroleague.

El base serbio continúa hablando de su estado de forma y de cómo encara este final de temporada y los Play Off: “Este año he sufrido algunas lesiones y he tenido que faltar en varios partidos, algo que no me gusta y a lo que no estoy acostumbrado. Este nuevo formato de Euroleague es muy exigente y la temporada es muy larga. Cuando acabemos la competición europea, nos enfocaremos en la VTB que también es muy importante para nosotros. Itoudis nos dice que nos fijemos en cada día, cada sesión de entrenamiento, cada partido. Y este es el enfoque con el que encaramos el fin de temporada”.

A Milos Teodosic le espera un verano muy intenso con el Eurobasket, la celebración del campus que lleva su nombre y sobre la decisión de dar el salto a la NBA. “Este verano va a ser emocionante. Tenemos por delante un Eurobasket con la selección de Serbia, con la que estoy y siempre estaré disponible. He experimentado emociones extraordinarias con este equipo, pero quiero más. Toda nuestra generación sentimos que tenemos mucho más que ofrecer y dar más alegrías a nuestra gente y a nosotros mismos.

También está el #Teo4 Campus de Baloncesto que celebra su segundo verano consecutivo, donde estaré presente para jugar al baloncesto con todo aquel que se quiera acercar”.

Para el final dejamos sus declaraciones sobre su decisión de ir a jugar a la NBA: “Es cierto que estoy pensando seriamente en la posibilidad de jugar en la NBA, pero hasta verano tengo aparcada esta decisión. Antes de ir a EE.UU., como he dicho siempre; el equipo que me pretenda quiero que sea un equipo con ambición competitiva. No sólo está el aspecto económico, también es muy importante la duración del contrato. Me pongo feliz cuando veo a los jugadores europeos destacar en la NBA , de manera especial a los serbios. Estoy muy emocionado por todo lo que mi compañero en la selección y amigo personal Nikola Jokic está logrando durante estos meses en la NBA”.

Teodosic es el jugador europeo más codiciado por la NBA. A sus 30 años recién cumplidos este pasado domingo, tiene ante sí la posibilidad de cruzar el charco para disputar una experiencia única como es la de jugar en la mejor liga del mundo.