UCAM acaba su temporada europea con derrota a pesar del partidazo de Radovic (77-85)

Los puntos en Collins (22) fueron determinantes

Mejoría sin presión: El equipo murciano, ya sin nada que jugarse contra un equipo que tampoco, mostró mejoría en el juego respecto a las últimas semanas. Hubo más fluidez; más equilibrio, siete tiros de dos frente a cinco de tres, un Radovic en la línea de liderazgo de las últimas semanas; y un Campazzo con 11 de valoración en el primer cuarto con sólo un punto anotado. La calidad de Rochestie permitió a Lokomotiv llegar cerca al final del primer cuarto 21-15.

Baro on fire: El escolta americano destacó en el partido, siendo artífice junto a Radovic de la máxima ventaja del partido en los inicios del segundo cuarto 33-21. Pero la defensa en zona se le atragantó a los pimentoneros que empezaron a perder balones y no pudieron desatascar desde el juego exterior. Lo hacía Campazzo a falta de 1:55 (38-32) pero tuvo la respuesta en los triples de Zubkov y Jenning que dieron la vuelta al partido 38-40.

Campazzo fue de lo mejor del partido (Foto: Javier Bernal / Imquality)

El partido volvió a comenzar tras el paso por los vestuarios: Y los árbitros cambiaron de criterio respecto al final del segundo cuarto. Los rusos siguieron defendiendo con intensidad similar, pero los colegiados subieron el listón y sin haber pasado cuatro minutos se pusieron en bonus, dos tiros libres de Antelo devolvían la ventaja a los universitarios. A todo esto, Campazzo seguía siendo el jugador más valorado sin recaer sobre él el peso de la anotación.

Rochestie – Zubkov letales: Corazón no les faltó a los murcianos, pero el rodillo que impusieron el base y el interior no dejó opción alguna a un equipo en reconstrucción. Campazzo, Rojas, Baron, Radovic, no dejaron de intentarlo. Dado que el primero no seguirá en UCAM la temporada que viene, o al menos no se puede esperar eso, junto a Benite y Antelo, estos cinco jugadores son la base sobre la que se debe reestructurar el equipo. Lo cierto es que UCAM se acercó, pero no tuvo opciones reales de ganar el partido.

Radovic importante en la pintura (Foto: Javier Bernal / Imquality)

Con todo un momento histórico: No hay que olvidar que en 31 años de historia es la primera vez que el equipo murciano ha disputado competición europea. Ha accedido al top 16 y sus opciones de pasar tuvo. Lástima que no fuera así, pero hay que valorar lo que se tiene, quizás pasen otros treinta años…