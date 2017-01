Últimas signatures de Nike y Jordan Brand

Hemos tenido unas semanas bastante movidas, con el lanzamiento de varias signatures y el anuncio de otras que probablemente van a dar mucho que hablar en los próximos meses. A continuación les dejo un breve resumen:

Nike Kyrie 3

Nike Kyrie 3 "Black Ice"

La nueva suela curvada y las cápsulas de tracción independientes en la parte delantera son los elementos más innovadores de las últimas zapatillas de Kyrie Irving. Por su aspecto, parecen especialmente diseñadas para jugadores rápidos, aunque a nivel visual no acaban de convencerme. Parte del upper está recubierto por pequeños nódulos de material Kurim, al que no veo demasiado sentido desde el punto de vista funcional, y disponen de una banda elástica integrada en el sistema de cierre de los cordones para mejorar el ajuste.

Están disponibles desde el 26 de Diciembre a un precio bastante razonable: 120 €.

Jordan Melo M13

Jordan Melo 13

Nunca entenderé por qué las signatures de Carmelo Anthony son tan feas. A nivel estético, y aunque todo es cuestión de gustos, siempre me han parecido zapatillas bastas, con un diseño bastante mejorable y que no pasarán a la historia como iconos de la moda, precisamente.

Sin embargo, a nivel funcional, las Melo M12 son unas de las mejores zapatillas que he probado en mi vida. Y he calzado unas cuantas. Excelente amortiguación, tracción, capacidad de respuesta, transpirabilidad… Y todo eso concentrado en un envoltorio que no me gustaba en absoluto. Por eso, creo que conviene no dejarse engañar por su aspecto, y pese a que no me gusta el diseño de las nuevas Melo M13, estoy loco por probarlas.

Al igual que en las Kyrie 3, el upper de las M13 está recubierto por perlas de material Kurim, no sé si para aumentar su durabilidad. La mediasuela es gruesa, de Phylon y con un diseño a base de rombos que parece bastante resistente. Las M13 vuelven a incorporar la tecnología FlightSpeed y una unidad de amortiguación en la parte delantera, aunque el dibujo de la suela ha cambiado. ¿Para mejor? Os lo contaré cuando las ponga a prueba. Ya están disponibles.

Kobe A.D.

Nike Kobe AD

El último modelo de la saga Kobe llegó a finales de Noviembre, y lo hizo de forma discreta y sin hacer mucho ruido. Con unas lineas que respetan la estética de sus predecesoras, las Kobe A.D. no presentan ninguna innovación reseñable, más allá de ser un modelo más de una saga de reconocida solvencia.

Cuando Michael Jordan se retiró y se lanzaron las Jordan IX, que no llegó a estrenar en la cancha hasta su retorno a las canchas dos años más tarde, se convirtieron en un modelo mítico, aunque dudo que eso llegue a suceder con las Kobe A.D. Sin Kobe para lucirse con ellas sobre el parquet, es una incógnita saber si las zapatillas funcionaran a nivel de ventas o resultarán un fiasco.

Nike PG1:

Nike PG 1

Puede que como consecuencia de lo que he contado en el párrafo anterior, la primera signature de Paul George parece erigirse como la sucesora de la saga Kobe. El alero de los Pacers ya ha proclamado en alguna ocasión su devoción por el ex jugador de los Lakers, y durante mucho tiempo se le ha visto utilizar sus zapatillas. Debo reconocer que George es uno de los jugadores que más admiro de la NBA, así que esperaba con bastante ilusión este lanzamiento.

Las PG1 presentan una estética muy limpia, con un aspecto sencillo y funcional. Cuentan con una unidad de amortiguación Zoom Air en el antepié, un botín interior de neopreno y una vistosa correa en la parte delantera para mejorar el ajuste. Me llama la atención combinación de diferentes materiales en el upper, y sobre todo el diseño de la parte posterior en forma de escamas. ¿Reminiscencias de las Kobe 6 o las Kobe 8?

Todavía no se ha hecho oficial la fecha de lanzamiento de las PG1, aunque se ha adelantado que su precio rondará los 110 $, mucho más económicas que las zapatillas de la saga KD, Lebron o Kobe, situándose en el mismo segmento que las Kyrie. Paul George se ha ganado el derecho a pertenecer al elenco de jugadores con su propia signature Nike. Ahora falta refrendar su elección con algunos títulos.

Nike Lebron 14

Nike Lebron XIV

Uno de los lanzamientos más esperados cada año es el nuevo modelo de la saga de Lebron James. Las Lebron 14 presentan un upper en material textil similar al utilizado en las Soldier X, con el añadido de una tira de velcro que parecen tomar prestadas de las Soldier 7 y 8. El acercamiento entre los modelos Soldier y Lebron es evidente, y no sería descabellado pensar que ambas lineas se fusionen en el futuro. ¿Por qué iban a mantener tantos modelos con el nombre de Lebron? Al fin y al cabo, como versiones económicas de esta signature ya están las Lebron Ambassador y las Lebron Witness.

La signature número 14 del alero de los Cavaliers presenta un sistema de amortiguación similar al de sus predecesoras: Cuatro unidades Zoom Air independientes que se articulan para mejorar la capacidad de respuesta a cada movimiento.

La fecha de lanzamiento escogida será el 17 de Enero, y su precio rondará los 175 $.