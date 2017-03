Un enorme Perfumerías Avenida se queda a las puertas de la Final Four (87-80)

Sabor español en la Final Four: Marta Xargay y Laia Palau se unen a Anna Cruz, Sancho Lyttle, Alba Torrens, Lucas Mondelo y César Rupérez

Miguel Ángel Ortega: "Ha sido una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida en el banquillo"

No pudo ser. El sueño de la Euroliga llegó a su fin. Tras haber caído en el primer choque por 78-68 en tierras turcas y posteriormente haber forzado el tercer partido ganando 76-66 en Würzburg, el Perfumerías Avenida viajó a Estambul sin nada que perder pero dispuesto a tirar de orgullo para conseguir el billete a la Final Four. Las salmantinas jugaron de tú a tú al todopoderoso Fenerbahce en el choque decisivo, pero finalmente se quedó a las puertas de la machada.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Ortega empezó lanzado y en los minutos iniciales tuvo hasta 7 puntos de ventaja liderado por Sílvia Domínguez, momento en que las estrellas del cuadro turco apretaron el marcador gracias a su acierto desde el perímetro (21-22). El rebote condenó a las charras con el paso de los minutos, ya que el Fenerbahce dispuso de segundas y terceras oportunidades en ataque que le permitieron dar un vuelco al partido (43-34).

A pesar de ir a remolque, el Perfumerías Avenida no estaba dispuesto a rendirse y Jelena Milovanovic se echó el equipo a la espalda para llegar al último cuarto con opciones de victoria (65-60). Otra jugadora que se unió a la fiesta con sendos triples fue Laura Quevedo y las salmantinas se pusieron a un solo punto, incluso gozaron de dos ataques para tomar la delantera, pero el balón no quiso entrar y las locales acabaron sentenciando el choque con una Allie Quigley que se fue hasta los 28 tantos (87-80).

Highlights del partido:

Video of Fenerbahce (TUR) v Perfumerias Avenida (ESP) - Quarter-Final - Highlights - EuroLeague Women 2016/17

El partivo íntegro:

Video of Fenerbahce (TUR) v Perfumerias Avenida (ESP) - Quarter-Final - Full Game - EuroLeague Women 2016/17

Miguel Ángel Ortega (entrenador Perfumerías Avenida):

(Sentimientos) “Posiblemente ha sido una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida en el banquillo por lo que te transmite el equipo en el campo en términos de equipo solidario, trabajador, entregado a la causa y defendiendo el escudo y el prestigio del club. Haciendo lo que el entrenador les ha pedido, estoy bastante emocionado".

(Resultado) "Hay que entender el baloncesto. Hay que entender que ellas tienen buen equipo, que hay acierto y desacierto y es parte del juego. Lo llevábamos muy bien y ahí a falta de cinco minutos a lo mejor se ha notado un poco de fatiga, hemos fallado un par de lanzamientos bien tirados pero que se han salido, ellas las han metido. Las batallas de dos grandes equipos siempre se deciden por un detalle, por un momento con más o menos suerte y por eso tengo esa sensación de emoción por el trabajo que hemos hecho. Con ese mismo baloncesto podíamos haber ganado si en ese momento puntual metemos esas dos y a ellas se le salen. Creo que tenemos motivos para celebrar porque el equipo me transmite que somos un gran equipo".

(La temporada) "Hemos tenido la mala suerte de aquella época en la que tuvimos a Silvia con problemas, un partido que no jugó, otro que no tenía que haber jugado y aquí quizás paramos un poquito, pero nuestras derrotas fuera de casa han sido compitiendo siempre contra los más grandes. Es un motivo para estar conformes con el equipo".

(Arbitraje) "Tenemos el baloncesto que tenemos, hay intereses y cosas que pesan pero habíamos hablado antes del partido que no hablábamos de los árbitros. Íbamos a intentar hacer el mejor partido posible, con la máxima entrega, intentando imponer nuestro juego y durante muchos minutos lo hemos hecho. Es cierto que ahí al final, aquellos pasos de Givens no se explican mucho pero vamos a entenderlo como baloncesto pero me quedo con ese momento que estábamos uno abajo y se nos salen esos tiros. Hay que felicitar a Fenerbahçe y nosotros tener la satisfacción de nuestra entrega y nuestro trabajo".

Todos los resultados:

Nadezhda 57-70 ZVVZ USK Praha (1-2)

Fenerbahce 87-80 Perfumerías Avenida (2-1)

Dynamo Kursk - Bourges Basket (2-0)

UMMC Ekaterinburg - Famila Schio (2-0)

Los números de las españolas:

Cristina Ouviña (Nadezhda): 4 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 1 robo

Marta Xargay (ZVVZ USK Praha): 11 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 4 robos

Laia Palau (ZVVZ USK Praha): 11 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 1 robo y 1 tapón

Sílvia Domínguez (P. Avenida): 17 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias

Laura Gil (P. Avenida): 6 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia

Laura Quevedo (P. Avenida): 13 puntos, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón

Ángela Salvadores (P. Avenida): No jugó

* Mencionamos también a Roberto Iñíguez, técnico del Nadezhda ruso.