Un ex ACB que se sale en Italia: Marcus Landry, máximo anotador de la Lega

A Marcus Landry (2'01/32 años) le van muy bien las cosas en Italia. Se fue de Gipuzkoa Basket siendo el máximo anotador de su equipo, y parece ser que no ha querido deshacerse de ese rol en su nueva experiencia. El jugador, ahora en Germani Basket Brescia, está realizando una temporada notable tanto a nivel individual como a nivel colectivo: lidera la lista de máximos anotadores (20.4 puntos de media) y es sexto entre los más valorados (18.9). Y eso no es todo: Brescia marcha octavo en la Lega, todo un mérito teniendo en cuenta que es un club recién ascendido a la máxima competición estatal de Italia. Se coló en la Beko Final Eight (lo que equivale a la Copa del Rey) y logró clasificarse para las semifinales de este trofeo tras batir a Umana Reyer Venezia, pero finalmente cayó ante Sassari.

Su estilo de juego no ha variado. Sigue siendo el mismo falso 4 -o alero, dependiendo de las necesidades del partido- con las mismas amenazas de antaño. Este curso se está animando bastante desde la línea de 3, y en algunos partidos hemos podido ver cómo ha destrozado el aro rival a base de triples. En el partido contra Emporio Armani Milano, Landry enchufó 4 triples, pero se zafó de sus defensores a su antojo, ya fueran más grandes (Macvan) o de su estatura (McLean).

Sigue siendo ese jugador difícil de defender y que posee muchos recursos ofensivos. Penetración, tiro exterior, jugando en el poste... Landry está reinando las estadísticas en Italia y, si continúa así, poco le queda en el modesto club de Brescia. Y cómo no, todo buen jugador necesita ser reconocido: MVP de la jornada 20 y sumando mucho para que su equipo se mantenga entre los 8 primeros: