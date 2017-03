Un partido de sanción y multa de 20.000€ a Ante Tomic por su codazo a Carroll

El técnico blaugrana Georgios Bartzokas, multado también con 3.000 euros

El Real Madrid domina un Clásico en el que el Barça Lassa tocó fondo (85-69)

La Euroliga no se ha andado con rodeos y ha entrado de oficio tras los incidentes acaecidos en el Clásico que finalizó con victoria madridista. El peor parado es, sin lugar a dudas, un Ante Tomic sancionado con un partido y multado con 20.000€ por el codazo que propinó a Jaycee Carroll fruto de la impotencia cuando apenas faltaban unos segundos para finalizar el encuentro, por lo que no podrá vestirse de corto este viernes en la visita del Estrella Roja al Palau Blaugrana. Cabe recordar que la acción no fue castigada al momento por los colegiados y además Carroll recibió una técnica por protestar.

Sigue la tensión en la pista. Codazo de Tomic a Carroll. Los árbitros no lo ven y le pitan técnica a Carroll por protestar. #Eurofighters pic.twitter.com/5Ji0sgArd8 — #0 (@cero) 22 de marzo de 2017

Tampoco ha pasado inadvertida la actitud de Georgios Bartzokas, técnico del FC Barcelona Lassa, que fue expulsado por doble técnica poco antes de llegar al descanso y en la rueda posterior al partido, al ser preguntado por los motivos de la expulsión, ironizó de la siguiente manera: "Hay que preguntarle a Lamonica. Fue la estrella del partido". En su caso la multa es de 3.500€.

Bartzokas, expulsado. Doble técnica y Luigi Lamonica le expulsa. Crecen los problemas para el Barça. #Eurofighters pic.twitter.com/GALU5T62iZ — Movistar Basket (@MovistarBasket) 22 de marzo de 2017