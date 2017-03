Valencia arrasa al Hapoel para completar la final española (90-75)

La victoria se comenzó a fraguar con la defensa del segundo cuarto que dejó en 14 puntos a los israelís

La salida en tromba tras el descanso con un 8 a 0 de parcial puso los 20 de diferencia y finiquitó la eliminatoria

La Fonteta se vistió de gala, como no podía ser de otra manera, para ser el sexto jugador del equipo. Su apoyo es incondicional y más en las grandes noches de Eurocup como la de hoy.

Los dos equipos se conocen bien de esta eliminatoria y de los dos partidos de la liguilla por lo que no iba a haber sorpresas. Quinteto de americanos en Hapoel y un Valencia con los expertos Sato y Rafa Martínez. En los primeros minutos cada equipo mostró dos ataques diametralmente opuestos: tiro exterior y la individualidad de Jerrells por parte de los israelís contra mucho juego interior por parte de los valencianos, con un Sikma muy centrado en aportar en todos los aspectos del juego. Comenzó forzando una falta en ataque, anotando dos puntos y repartiendo dos asistencias que pusieron por delante a su equipo.

Las defensas se imponían a los ataques, sobre todo la de Valencia que provocaba 7 perdidas en su rival en el primer cuarto, pero no conseguían despegarse por culpa de los dos triples de Jerrells y por no acabar de imponer su superioridad interior en forma de puntos. Por lo que comenzó a buscar otras vías y se fueron uniendo todos los jugadores a la anotación: un triple de Rafa y dos puntos de Sastre pusieron el 15-9 en el marcador.

Tiempo muerto de Pianigiani con instrucciones claras de buscar juego interior, lo cual consiguieron en la primera jugada con un 2+1 de Stoudemire. Un robo con canasta de Timor apretó el marcador. Pero Valencia se volvió a centrar con la entrada de Oriola y San Emeterio que comenzarón a anotar nada más pisar el parquet. La ventaja hubiera sido mayor de no ser por un triple sobre la bocina del acertado Jerrells.

El segundo cuarto comenzó con un intercambio de canastas, pero los locales saben que estos partidos se ganan desde la defensa y la intensificaron hasta no dejar más vías que el tiro de tres al Hapoel. Cuando llevábamos 14 minutos de juego, llevaban más tiros de tres que de dos. Pianigiani, consciente de solo desde el exterior no iban a tener opciones a ganar, ordenó balones dentro, pero la defensa de Valencia neutralizó cualquier intento de Amare o cualquier otro jugador. Muy significativa una jugada en la que tres jugadores locales rodearon a la ex-estrella NBA que acabó haciendo pasos.

El esfuerzo atrás y un ataque en conjunto Saneme y Sato destacados, pero aportando todos, fueron ampliando las diferencias. No había ningún resquicio en el campo de Valencia y dejaron sin anotar a los israelís durante más de tres minutos, hasta que su entrenador no tuvo más remedio que pedir otro tiempo muerto a 3:29 para el descanso. Una jugada de 2+1 de Halperin daba un respiro a Hapoel, pero Valencia no se descompuso y fue ampliando su diferencia hasta el 44-32 que figuraba al descanso, habiendo dejado a sus rivales anotar solo 14 puntos en el segundo cuarto.

Sálida en tromba de los locales, que eran conscientes de que podían romper el partido. Un 8 a 0 con triple de Sato, canasta de Dubljevic y otro triple de Rafa puso los 20 de diferencia en el marcador. Y a partir de ahí el Valencia comenzó a gustarse en ataque: triple y aleey oop de Sikma, tiro abierto de Oriola, y en general todos los ataques jugando a placer. Espectacular ovación para Sikma cuando se sentó a 2:52 para el final del cuarto. Llevaba 12 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y dos robos para 19 créditos de valoración.

Pero a pesar de ese gran juego ofensivo, los valencianos no descuidaban la defensa en ningún momento, lo que fue minando la moral de los israelís a falta de más de un cuarto por jugarse.

El último cuarto solo sirvio para aumentar la impotencia del Hapoel y para el disfrute de la Fonteta. Hubo tiempo para aplaudir a todos y cada uno de los 10 guerreros que saltaron a la cancha. Todos aportaron algo y aquí hay que hacer una especial mención a un Guillem Vives que otra vez volvió a arriesgar su físico para poder dar descanso a un sobrio Van Rossom. En un estado físico que desaconsejaba claramente jugar, Guillem ha estado ahí como en la eliminatoria anterior.

El Valencia volvió a mostrar los motivos por los que es el equipo más laureado de esta competición. Siempre da la cara en los momentos claves y sabe que estas eliminatorias se ganan a base de defensa y juego en equipo. 7 de los 10 jugadores superaron los 10 créditos de valoración. Toda una oda al baloncesto de equipo y de jugadores que aportan en todos los aspectos del juego. Lo cual dice mucho y bueno de Pedro Martínez que a partir de hoy comenzará a preparar la gran final española contra el Unicaja de Málaga de Joan Plaza.

