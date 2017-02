Valencia Basket toma ventaja gracias a un inmenso San Emeterio (88-82)

Se pone 1-0 frente al Khimki

El Valencia Basket toma ventaja en el Play Off de cuartos en la Eurocup gracias a una victoria ante un Khimki muy irregular que apretó en la segunda parte y estuvo a punto de darle la vuelta al marcador, pero no llegó a tiempo antes del final del partido y el próximo viernes se ve obligado a ganar en su feudo del Basketball Center of Moscow Region.

Los de Pedro Martínez fueron superiores en especial en el segundo cuarto, donde se fraguó su victoria basada en una gran superioridad en el rebote, tanto en defensa como en ataque.

El Khimki comenzó más enchufado al encuentro y Marko Todorovic inició el marcador poniendo el 0-2 en el luminoso. Los de Ivanovic fueron por delente en el marcador hasta que en el minuto 6, Sikma puso por delante a los taronjas. San Emeterio con 6 puntos en el cuarto y dos triples; uno de Sastre y otro de Van Rosson puso la diferencia máxima en el cuarto con el 24-17 en el marcador a falta de poco más de 1 minuto para acabar el cuarto. Cuando parecía que acababa el cuarto llegó la reacción del Khimki con 4 tiros libres de Jacob Pullen, debido a una falta técnica pitada a Sastre. Terminó el cuarto con dos triples, uno por equipo para colocar el 27-24 al final del primer cuarto.

El segundo cuarto fue para el Valencia desde principio a fin y se llevó el cuarto por un claro 32-18. Se inició el cuarto con un parcial de 9-0 en los 2 primeros minutos y el luminoso se fue a un 36-24. Mientras el Khimki anotaba tiros libres y canastas; los de Pedro Martínez anotaban tanto desde la línea de triples como con canastas fáciles, lo que hicieron llegar al descanso con un claro 59-42.

En la segunda parte se cambiaron las tornas los dos equipos y mientras el Valencia quería vivir de rentas, el Khimki apretaba el acelerador para recortar distancias y Alexey Shved se echó el equipo a la espalda (8 puntos en el cuarto), recortó distancias hasta un 72-62 que era era esperanzador para un Khimki que intentaría darle la vuelta al partido en el último cuarto.

En todo el cuarto, el Khimki estuvo haciendo la goma con el Valencia Basket. En el minuto 1 los de Ivanovic recortaron a 6 puntos la diferencia, pero los de Martínez reaccionaban y se volvían a ir en el marcador. A falta de 5 minutos para terminar el choque, el marcador estaba en 77-73, que era la menos distancia desde el primer cuarto. A falta de 1 minuto para terminar el choque, La Fuente de San Luis enmudeció por una canasta de Todorovic que colocó el 80-78 que hacía peligrar la victoria local. Pero entonces volvió a aparecer San Emeterio que con la ayuda de Dubljevic y Van Rossom remataron el partido y lograron que la victoria se quedara en casa con el 88-82 final.

Un nervioso Valencia estuvo a punto de perder un partido que tenía ganado al descanso, pero cuando vio peligrar la victoria, reaccionó a tiempo y toma ventaja 1-0 en el Play Off de cuartos de final en la Eurocup.