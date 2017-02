Van Rossom hace al Valencia Basket mejor primero de la Eurocup (73-99)

Van Rossom poco a poco vuelve al nivel anterior a la lesión

Kravtsov rompiendo el muro de Berlín: El pívot ucraniano no saltó de inicio, lo hizo Bojan Dubljevic pero la falta de contundencia en el rebote permitiendo las segundas oportunidades obligaron a Pedro Martínez a sacar al exjugador NBA para revertir la situación. Y vaya si lo hizo. En apenas unos minutos destrozó el aro rival en varias acciones de mérito y se fue hasta los 16 de valoración con 12 puntos y 3 rebotes que permitieron a los taronja ganar un cuarto 21-23 que había empezado mal debido al acierto en el tiro exterior del conjunto alemán.

Kravtsov imperial en la pintura (Foto: Valencia Basket)

Joan Sastre abre la lata: El equipo de Pedro Martínez anotó solo dos triples en la victoria liguera frente al Herbalife Gran Canaria y en Berlín hasta el segundo cuarto que Joan Sa Vives anotarían también para abrir brecha en el marcador y poner a los suyos con más de 10 puntos de ventaja 30-41. stre anotó libre de marca desde la esquina tampoco estaban teniendo acierto. Tras el triple del balear, el equipo perdió el miedo y de nuevo Sastre anotaría otro tras una gran acción individual para romper a su defensor y más tarde Bojan y Guillem. La máxima diferencia llegaría hasta los 14 puntos pero un buen final de cuarto permitió a los locales irse con tan solo 10 puntos de desventaja 37-47.

El Alba no se presenta a la segunda parte: Con 10 puntos abajo y estando ya matemáticamente eliminado el equipo germano bajo totalmente los brazos y concedió un parcial de 0-14 de inicio que acabó de romper por completo el partido. Pese a la falta de intensidad total que mostraba el Alba de Berlín, los taronja no dejaron de pisar el acelerador y de aumentar la diferencia. Quizá porque en la Fonteta con el partido medio ganado, los berlineses tuvieron un atisbo de remontada y apretaron el partido en los minutos finales. No fue así esta vez, y los taronja no obtuvieron respuesta a ninguno de sus ataques 47-69.

Diot tuvo un momento de inspiración en el tercer cuarto (Foto: Valencia Basket)

Recuperando sensaciones: En vista de que a los alemanes no les apetecía jugar más, Pedro Martínez probó cosas nuevas jugando con dos bases y dos pívots en pista. Precisamente fueron Kravtsov y Van Rossom los máximos anotadores del partido, uno destrozando el aro en la pintura y el otro con bastante acierto en el triple y recuperando sensaciones en las penetraciones que hasta antes de la lesión habían sido su principal arma ofensiva. El último cuarto se convirtió en un corre calles en el que solo Sato se tomaba en serio la defensa y el ataque. La única incógnita era si los taronja llegarían a la centena, no obstante se quedaron a un solo punto y Vives decidió no hacer más sangre por lo que el partido terminó 73-99 haciendo así al Valencia Basket el mejor primero de todos los grupos por lo que dispondrá de ventaja d campo en todas las eliminatorias.

Con vistas en otro grupo: El partido Khimki-Bayern era clave para el Valencia pues de ganar el Khimki, el Valencia ya tenía prácticamente asegurado el mejor sitio, pero la derrota del equipo ruso obligaba al Valencia Basket a ganar para conseguir la ventaja de campo. Con la victoria conseguida los taronja se aseguran ventaja de campo hasta la hipotética final aunque primero deberán superar al Khimki un equipo que no se les da particularmente bien. Eso sí la última vez que los taronja eliminaron al equipo ruso en eliminatoria acabarían ganando la Eurocup. ¿Volverá a pasar?

