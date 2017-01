Vítor Faverani se hace dueño del Palau en su debut contra el Efes (89-78)

Se presentaba en el Palau un partido absolutamente vital para los culés y sus intenciones de seguir compitiendo en Euroliga. El Barça se enfrentaría a un equipo muy rápido y con un gran ataque, sus opciones de victoria pasaban por imponer su ritmo y cortar las alas a la vertical ofensiva de sus rivales. El Andalu Efes era un oponente directo que llegaba a Barcelona con una victoria más que los locales.

FAVERANI EMPIEZA DOMINANDO Los turcos comenzaron con la iniciativa en el marcador mediante un 2-7. El Barça empezó desubicado, cometiendo fallos más propios de un equipo infantil que de unos profesionales. Aun así, la afición blaugrana no se venía abajo y animaba con brío. Jayson Granger volvía a robar un balón y conseguir una canasta fácil para dejar el 4-9 en el marcador. Tras esa jugada Faverani entraría en la pista, debutando con los catalanes. El pívot tendría un gran primer minuto, con 2 rebotes y 5 puntos, lo que ayudaría a recortar la diferencia a 9-11. El brasileño seguía a lo suyo y sumaba otra canasta bajo el aro para empatar el partido (11-11).

Sería Koponen el que pondría a su equipo por delante, mediante un triple (14-11). Con el cambio Navarro/Oleson/Tomic por Koponen/Claver/Faverani el equipo había cambiado de cara. Tras una canasta de Doellman, el cuarto acabaría con un 16-15 y Faverani como protagonista.

ODISEA DE TRIPLES Durante los dos primeros minutos de cuarto tan solo habría una canasta, que le serviría el Efes para ponerse por delante (16-17). Sería Mutaf el que iba a aumentar un poco más la diferencia gracias a un triple desde la esquina (16-20). Si bien Faverani había empezado a un gran nivel el primer cuarto, el segundo estaba siendo otra historia, protagonizando una pérdida y una falta en ataque tras los dos balones que tocó. Para más inri en la siguiente posesión los turcos conectarían un tremendo tapón con un triple en contraataque (16-23). Pero ahí estaba Koponen para defender a los suyos y anotar dos triples consecutivos (22-25).

El partido seguía con un recital de tiros de tres, y esta vez serían Thomas y Renfroe los que anotaban desde fuera (25-28). Tras unos minutos sin que ningún equipo sumase en el electrónico, iba a ser Doellman el que rompiera la dinámica, mediante un tiro de media distancia (27-28). El Efes seguía dando sensación de superioridad, aunque no conseguía sacar ventaja a sus rivales debido al gran acierto en el tiro exterior de estos (7/10 t3). Rice sería el último en anotar en esta primera parte y lo haría con un triple para dejar a su equipo un punto por debajo (33-34). Por un lado, el Barça estaba consiguiendo llevar el partido a su terreno: anotaciones bajas y ritmo lento, pero por otra su ataque estaba siendo desastroso (20 pérdidas) y tan solo les salvaban los triples. La victoria pasaba por remediar la mala circulación ofensiva y apretar aún más en defensa.

BRANDON PAUL VS NAVARRO El Barça empezaba el cuarto con dos pérdidas consecutivas, para no perder la costumbre. Por su parte el Efes iniciaría la segunda parte con un 2+1 de Brandon Paul. Además, en la siguiente jugada, el ex de la Penya volvería a hacer de las suyas con un triple. Claver pondría a su equipo 2 puntos por debajo después de un grandísimo triple con step back incluido (38-40). Pero Paul seguía a lo suyo y sumaría otro triple, que sería contestado rápidamente con un mate de Faverani. Tras el enésimo robo de Granger y su consecuente entrada a canasta, Faverani le pondría un excepcional tapón, que acabaría en triple blaugrana.

Pero la sangría de Paul no se detenía y el americano iba a conseguir otro tiro de 3 (43-48). Iba a ser de nuevo Claver el encargado de contestar, mediante un 2+1. El mallorquín estaba realizando un buen partido, rindiendo al nivel que se le pide. El Barça se iba a poner por delante gracias a una jugada mágica de Navarro, la leyenda blaugrana dejaba el marcador 50-48 con 3 minutos de cuarto por jugarse. El eterno capitán volvería a sumar, esta vez con un triple que enloquecería al Palau (53-48). Los catalanes habían conseguido un 10-0 en escasos minutos.

La conexión Navarro-Faverani le conseguiría dar un 2+1 al Barça tras un pick and roll, el brasileño destrozaría el aro rival con un potente mate. El ex del Murcia volvería a hacerlo, consiguiendo de nuevo un 2+1, aunque erraría el tiro desde la línea. En el siguiente ataque el brasileño conseguía una suspensión desde la botella, para poner a su equipo arriba 62-51. Estaba siendo brutal lo del pívot. Tras una suspensión de Heurtel y un tiro libre de Rice, el período acababa 63-53.

EL BARÇA CIERRA EL PARTIDO Honeycutt abría el melón del último cuarto creándose su propio tiro y consiguiendo sumar 2 puntos, pero Claver respondería rápidamente con una bandeja tras un pase de Faverani. El mallorquín posteriormente iba a anotar su segundo triple para dejar el electrónico ya en 70-55.

De nuevo sería Paul quien iba a ayudar a su equipo, otra vez de tres (72-62). Tras un rápido contraataque, Honeycutt sumaba un 2+1 para acercar a su equipo aún más en el marcador (72-65). El Barça estaba sufriendo una mala racha y Heurtel lo iba a aprovechar con otro triple (72-68). Los catalanes reaccionarían gracias a Koponen, con un triplazo que haría vibrar al estadio. Si bien los visitantes iban a responder rápido, mediante un tiro desde el 6,75 de Heurtel (75-71). Seguidamente, Brandon Paul se inventaría una gran entrada y un triple para poner a los turcos a tan solo dos puntos (80-78). Pero ahí estaba Koponen para dar la cara y con cinco puntos seguidos volvía a aumentar la ventaja de su equipo (85-78). A falta de 50 segundos para el final Rice se sacaría de la manga una fabulosa asistencia para Claver, que sumaba un triple desde la esquina (88-78). El Barça conseguía así una merecida victoria en la que se mostró en su mejor versión, la cual debe mantener si quiere ganar algún título esta temporada.

