Xavi Pascual y Panathinaikos, la unión hace la fuerza

Análisis del equipo griego

Atenas, 19 de abril de 2016 a las 23:07 hora local.

El ídolo local Dimitris Diamantidis termina de jugar su último partido de Euroliga.

Más tarde se retirará de forma definitiva y dejará huérfana a una afición triste pero orgullosa de que el número 13 de su camiseta traspase el umbral de lo terrenal y se convierta para siempre en eterno orgullo colectivo.

Atenas, 14 de octubre de 2016 a las 21:15 hora local.

Pabellón Olimpic Sports Center ante casi 9000 espectadores. El Panathinaikos vuelve a la Euroliga sin su amado Diamantidis pero se estrena con victoria ante el Zalgiris.

Bamberg, 26 de octubre de 2016 a las 20:00 hora local.

Comienza una nueva unión. Panathinaikos y Xavi Pascual unen sus caminos en una andadura hacia una aventura con final incierto.

El de Gavá toma las riendas del equipo, tras la destitución de Georgios Vovoras, cuyo juego generaba muchas dudas y con el objetivo inteligible de hacer el mejor papel posible en una renovada Euroliga para quedar lo más arriba en la tabla y así lograr unos Play Off lo más cómodos posibles.

A vista de los resultados, Pascual ha logrado un primer objetivo que en el inicio de su andadura no parecía tan fácil en una plantilla muy renovada, ya que más de la mitad del equipo de esta temporada es nueva.

Una de las máximas en la Euroliga es que los equipos que están más arriba en la clasificación tienen una plantilla con una amplia experiencia en la competición. En estos momentos, los 4 equipos que lideran la competición: Real Madrid, CSKA, Olympiacos y Fenerbahce, una de sus mejores cartas de presentación es la experiencia de cada uno de sus jugadores y que son plantillas ya hechas, es decir, que cuentan con muchas horas de juego en común.

Pascual ha construido un Panathinaikos muy a su medida. Sólido y fuerte atrás, con alguna dificultad a la hora de anotar, pero efectivo en cuanto a resultados se refiere.

El juego que realiza este Panathinaikos de Xavi Pascual juega a posesiones lo más largas posibles, con un juego muy controlado y seguro a la hora de lanzar. Lo que le hace ser el equipo que menos pérdidas comete y el que tiene mejor balance entre balones robados y canastas realizadas.

Es la mejor defensa del campeonato con una media de 73 puntos encajados. Sus jugadores forman la sexta defensa que más rebotes defensivos captura, la quinta en tapones, el quinto equipo que más balones captura y el séptimo equipo que más faltas personales realiza.

Es el quinto equipo de la Euroliga que menos anota con una media de 77.86 puntos, el tercer equipo que menos tira de 2 puntos de la Euroliga y el 13º en acierto. Desde más allá de la línea de 6,75 es el segundo equipo que más intenta anotar pero en acierto está en novena posición.

Nick Calathes (Foto: Euroleague)

Destacaremos al incombustible Nick Calathes. Con sus más de 11 puntos, 4.4 rebotes y 6 asistencias con una valoración media de 13,8. Pero de momento el que más valoración obtiene es Chris Singleton con 14,8. El americano anota 11 puntos y captura 6 rebotes. El también americano y ex baskonista Mike James es el anotador del equipo con una media de 14 puntos anotados en los 14 encuentros que ha disputado con los de Atenas.

Xavi Pascual tiene a su disposición una plantilla plagada de jugadores ex ACB. Está K.C. Rivers que destaca en su faceta anotadora con 11.4 puntos por encuentro. También está el “fuenlabreño” James Feldeine. Juega casi 22 minutos y pertenece a la sección de intendencia: 7 puntos, 1 rebote y más de 2 asistencias. Hemos incluido en esta lista de ex ACB al ala pívot James Gist, aunque su paso por Unicaja fue algo efímero. El americano tan sólo ha jugado 7 partidos, pero ha promediado casi 11 puntos y 5 rebotes. Y hemos dejado para el final al MVP de la ACB, Ioannis Bourousis. El pívot griego no es ese jugador determinante que llegó a ser en el Real Madrid y sobre todo en Baskonia; pero cuando juega es una referencia, en especial en el juego interior. Es el jugador del equipo que más faltas personales recibe, anota 8 puntos y captura 5 rebotes en los 18 minutos que está en pista.

Chris Singleton (Foto: Euroleague)

Completan la plantilla, el recién llegado Alessandro Gentile, los griegos Fotsis y Nikos Pappas; y los americanos Gabriel y Nichols. Todos ellos forman una amplia rotación, cuya práctica es muy dada a utilizar por parte del de Gavá. Bochoridis y Charalampopoulos tienen una presencia casi testimonial en cuanto a minutos se refiere.

Sus dos últimos partidos, frente al colista Galatasaray y a Brose Basket antes del deseado y necesitado descanso; los ha solventado satisfactoriamente por lo que se ha aupado hasta la quinta posición con 13 victorias, dos por encima del Efes Pilsen que es el octavo.

La unión entre Panathinaikos y Xavi Pascual va por buen camino. Lo que mandan son las victorias y están llegando. Aunque el baloncesto desplegado por el equipo no sea lo atractivo que pueda ser el de otros equipos; es un baloncesto efectivo, que al fin y al cabo es lo que cuenta.