Zoco Europeo: Baron llega a Lietuvos; ¿Logan, out? EA7 piensa en Gudaitis

Ayer jueves se cerraba el movimiento de un jugador ex ACB. Jimmy Baron ( 1'91, 30 años), que jugó en San Sebastián y posteriormente tuvo un breve paso por Fuenlabrada, abandona el Neptunas Klaipeda para enrolarse en el vecino Lietuvos Rytas para lo que resta de año con opción de prorrogar el vínculo una temporada más.

Baron, de nacionalidad estadounidense y hermando de Billy, que actualmente milita en el UCAM Murcia, tiene experiencia en Rusia, Turquía, Italia y Bélgica. Entre 2010 y 2012 jugó con el Gipúzcoa Basket, finalizando con más de 13 puntos por partido en 68 encuentros en ACB (con 2,7 triples por partido), y en 2014 disputó 16 encuentros con Montakit Fuenlabrada , con 12ppp. Con el Klaipeda esta temporada estaba promediando 14,9 puntos por partido en Basketball Champions League y 13,6 en Liga Lituana.

Hace un par de meses, contra el Usak turco, nos regaló esta exhibición triplista:

Video of The 'Jimmy Baron Three-Pointers' show vs. Usak

La llegada de Baron a Vilnius tenía que expli carla la salida de David Logan (1'85, 34 años) rumbo a Italia, aunque po r el momento no está nada claro. Gracias a Sportando conocíamos un interés muy consolidado de Sidigas Scandone Avellino en hacerse con los servicios del norteamericano (nacionalizado polaco), aunque la cosa parece haberse enfriado si nos atendemos a lo que dijo ayer el entrenador del Lietuvos, que sigue siendo su equipo:

After meeting Lietuvos rytas management coach Pacesas confirmed they won't sell David Logan to Avellino. Baron is addition, not replacement — Donatas Urbonas (@Urbodo) 9 de febrer de 2017

En las últimas horas la cosa no ha hecho sino liarse más al hacer acto de presencia el agente del jugador:

Logan-drama continues. Logan's agent told https://t.co/fCDnoAAPHt that he still wants to leave Lietuvos rytas but team management don't — Donatas Urbonas (@Urbodo) 9 de febrer de 2017

Logan, que estaba siendo el cuarto máximo anotador de Eurocup con 18 puntos por partido y cuarto jugador más valorado con 19,9, disputó la temporada 2010-11 con el entonces Caja Laboral Vitoria, aunque no dio el rendimiento esperado (8ppp) y salió por la puerta de atrás en cuanto finalizó la competición. Veremos cómo acaba el culebrón.

En otro orden de cosas y según La Gazzetta dello Sport , parece que otro jugador del Lietuvos estaría bajo la lupa. Se trata del joven Arturas Gudaitis, de 2,08 y 23 años, que a raíz de su buena temporada en Lituania (13'2p, 8'3r y 19'3 val en Eurocup) habría despertado el interés de todo un equipo Euroliga como el Armani Milan. El club transalpino se estaría planteando su fichaje de cara a la temporada que viene.