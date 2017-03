Zoco europeo: Wilbekin renueva con Dogus. Galatasaray piensa en Pangos

El escolta estadounidense firma la renovación con Dogus por 2 años

Pangos, ex Granca, puede recalar la próxima temporada en el Galatasaray

El escolta norteamericano Scottie Wilbekin (1,88m, 23 años) seguirá anotando triples en Estambul. El portal Sportando.com se hacía eco hoy a media tarde de la renovación del playmaker del Dogus, que continuará en el equipo verde dos años más.

Wilbekin, que está promediando 11,2 puntos con 40% de acierto en triples y 3,1 asistencias para 10 de valoración en 24 minutos en Euroliga y 12 puntos con 41% de acierto en triples y 4 asistencias en 26 minutos en liga doméstica, fue noticia hace pocas fechas por un posible incorporación a la selección de Rumanía, a la que se incorporaría de cara al Eurobasket 2017.

La semana pasada nos dejó un fantástico 8/9 en triples contra el CSKA en el Round 27 de la Euroliga:

Video of Scottie Wilbekin's 8 threes vs CSKA - single game records this season in EL

En otro orden de cosas, sin movernos de Turquía y según Sportando.com, Kevin Pangos, base de 1,88 metros de estatura y 24 años de edad que actualmente milita en el Zalgiris Kaunas, podría estar en el radar del Galatasaray Odeabank, que estaría valorando incorporarlo de cara a la temporada que viene.

El año pasado Pangos militó en el Gran Canaria, del que partió este pasado verano rumbo Kaunas con unos promedios de 11 puntos, 5 asistencias y 11 de valoración en 23 minutos. Este año con el conjunto lituano está promediando 8,2 puntos con 44% en triples y 3,2 asistencias.