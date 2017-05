Abierto el plazo para elegir MVP Movistar de Liga Endesa ¿Nadie podrá con Sergi Llull?

Comienza el plazo para elegir el MVP de la Liga Endesa. Los dirigentes ACB han acordado con Movistar el patrocinio de su Jugador Más Valioso, y han sentado las bases para su elección, basándola en los cuatro pilares habituales: jugadores, entrenadores, prensa y aficionados, con un valor equitativo del 25%. El período de votación estará abierto hasta el próximo 13 de mayo.

Para que los aficionados puedan votar, podrán hacerlo a través de diferentes redes sociales, que ahora explicamos:

- Twitter. Enviando un tuit con el hashtag #MVPMovistar seguido del nombre del jugador al que quieres votar o su cuenta de Twitter (si tiene). Los retuits también suman en la votación, así que no solo cuenta tu voto, sino también el de tus amigos que compartan tu mensaje.

- Facebook. Entra en el Facebook oficial de la ACB, busca la publicación sobre el MVP Movistar y deja tu comentario, o bien escríbelo en el muro de la página. Si lo haces con el hashtag #MVPMovistar, tu comentario se convertirá en un voto.

- Instagram. Tienes dos posibilidades: publica una foto en tu cuenta y añádele como texto #MVPMovistar y el nombre del jugador sobre el que quieras votar o deja un comentario en las imágenes del MVP Movistar de la cuenta de @ACBCOM, también con el hashtag #MVPMovistar.

Es importante conocer las Limitaciones: Sólo será posible realizar un voto por día y por red social. Asimismo, la votación popular finalizará el sábado 13 de mayo a las 11:59h.

Además de la elección del MVP Movistar, tendrá lugar la del Mejor Quinteto, el Mejor Joven y el Mejor Quinteto Joven, en una votación, la de estos dos últimos premios, que dará comienzo en los próximos días.

Para la elección del mejor jugador del año, la ACB ha elaborado un listado de 65 jugadores, distribuidos de la siguiente forma: 15 bases, 25 aleros y 25 pívots. Tan sólo de esta lista podrán ser elegidos, y cualquier voto fuera de ella será nulo.

El listado es el siguiente:

- Bases: Sergio Llull, Shane Larkin, Facundo Campazzo, Mickey McConnell, Luka Doncic, Bo McCalebb, Davin White, Andrew Albicy, Kyle Fogg, Albert Sàbat, Antoine Diot, Tyrese Rice, Aleksandar Cvetkovic, Jonathan Tabu y Tomás Bellas.

- Aleros: Edwin Jackson, Scott Bamforth, Álex Mumbrú, Nemanja Nedovic, Adam Hanga, Sergi Vidal, Martynas Gecevicius, Robin Benzing, Trent Lockett, Fernando San Emeterio, Pere Tomàs, Kyle Kuric, Jaycee Carroll, Vojdan Stojanovski, Alberto Abalde, Petteri Koponen, Eimantas Bendzius, Rafa Martínez, Marko Popovic, Chase Budinger, Royce O'Neale, Brad Oleson, Rudy Fernández, Ivan Paunic y Jamar Smith.

- Pívots: Giorgi Shermadini, Ante Tomic, Bojan Dubljevic, Gustavo Ayón, Dejan Musli, Isaac Fotu, Stevan Jelovac, Rasid Mahalbasic, Shayne Whittington, Beka Burjanadze, Jerome Jordan, Tornike Shengelia, Henk Norel, Ivan Buva, Aaron Doornekamp, Felipe Reyes, Luke Sikma, Carlos Suárez, Vitor Faverani, Micheal Eric, Pablo Aguilar, Fran Vázquez, Anthony Randolph, Patrik Auda y Johannes Voigtmann.

A continuación, ofrecemos cómo se encuentra la votación a día 3 de mayo, faltando 10 días para el cierre, y donde destaca claramente el base madridista Sergio Llull en primer lugar, con más de 30.500 votos en redes sociales.

Seguido del balear se encuentra el base argentino de UCAM, Facundo Campazzo, con 13.355, y mucho tirón mediático.

Tercero es el máximo anotar de la Liga Endesa, el alero francés de Movistar Estudiantes, Edwin Jackson, con 6.700 preferencias por parte de los aficionados, y el apoyo de dos de los franceses más conocidos en el panorama deportivo, Tony Parker y Anotine Griezmann.

En el cuarto lugar aparece el primer pívot de la tabla, el montenegrino de Valencia Basket, Bojan Dubljevic, con 2.537, a un abismo ya de los primeros puestos, pese a ser el Jugador Más Valioso del mes de abril y de la última jornada ACB con unos impresionantes 38 de valoración en el partido contra Obradoiro en la Fonteta.

Y cierra el quinteto top el niño maravilla, el último prodigio del baloncesto FIBA y favorito a nº1 del draft NBA de 2018, Luca Doncic.

Méritos no le han faltado a ninguno de ellos, aunque parece claro el favoritismo del base-escolta balear, cuyo poder mediático está muy por encima del resto. Hay que tener en cuenta, como decíamos, que el voto del público pesa el 25% del total, y que tanto compañeros, entrenadores, como prensa deben valorar y decidir. Se apostaba entre los expertos por un duelo entre Llull, figura de uno de los mejores equipos de Europa, y el francés Jackson de Estudiantes, con unas estadísticas brutales que hacía mucho tiempo que no se veían en la Liga Endesa: 22 puntos por partido, 23 de valoración media, 59% de acierto en tiros de dos, y un 38% en triples. Unos dígitos, los de anotación, que hacía 25 años que no veían en el feudo colegial, desde el mítico Rickie Winslow.

Desde esta página podrás seguir el resultado de las votaciones: http://mvpmovistar.acb.com