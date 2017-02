Albert Ventura: "Antes parecía como si nuestra mente nos dijera que no podíamos ganar"

Tras un arranque de competición con malos resultados, parece ser que Divina Seguros Joventut ha dado con la tecla acertada y está remontando el vuelo. El triunfo el pasado domingo ante MoraBanc Andorra les hace salir de las posiciones de descenso. Para repasar la actualidad y ese tramo complicado del inicio, hablamos con el capitán de la Penya, Albert Ventura (1'92/24 años).

SoloBasket (SB): El inicio de la competición fue duro para vosotros. ¿Qué sentías como capitán y como jugador cuando leías titulares que hacían referencia al 0-5, el peor arranque de la historia del Joventut?

Alberte Ventura (AV): No fue bonito. El club no estaba bien y empezar mal no ayudó. La consecuencia fue que la gente se unió a ese pesimismo y decían que no éramos buenos ni podíamos hacer nada para remediarlo, pero tampoco nos afectó mucho eso. Es verdad que empezamos mal, pero hay que tener en cuenta que el equipo era nuevo y que se trataba de un proceso. No digo que vayamos sobrados ahora, pero es evidente que se ha visto una mejora en cuanto a juego y, más que escuchar lo que la gente decía acerca de nosotros, nos hemos concentrado en trabajar y en crear un grupo bueno.

SB: Durante aquellos partidos, hubo una rueda de prensa en la que Ocampo dijo que parecía que íbais perdiendo de 20 cuando realmente estabais solo a 5 puntos. ¿Cómo se consigue ese cambio a nivel mental?

AV: Creo que pensábamos que éramos bastante más malos de lo que realmente éramos: jugadores muy aptos. Parecía como si nuestra mente nos dijera que no podíamos ganar. Y sí, me acuerdo de ese partido, sobre todo cuando íbamos empatados en el marcador y parecía que fuéramos perdiendo, que es lo que acabó pasando. Ahora somos un equipo mucho más hecho y creemos en nosotros mismos. Este cambio no se produce de la noche a la mañana; de hecho, aún estamos trabajándolo. Eran partidos que dominábamos, pero ahí estaba el miedo y la presión. Ahora, en cambio, hablamos mucho más entre nosotros, conversamos y decimos lo que pensamos del otro y creo que eso ha fortalecido la dinámica y al grupo.

Albert Ventura entrando a canasta (Foto: David Grau)

SB: Uno de los factores de la mala racha fue la aportación de los fichajes, porque había puestas esperanzas en las nuevas incorporaciones. ¿Cómo rendían antes y cómo rinden ahora?

AV: Son jugadores que han venido de otras ligas y que nunca han jugado en ACB. Además, creo que empezar perdiendo no le va bien a ningún fichaje porque, cuando ganas y rindes bien, todo es perfecto. Ahora bien, cuando lo das todo pero las victorias no llegan, muchas veces los señalados son los nuevos fichajes. Todo ha sido y sigue siendo un proceso: son gente joven que nunca han jugado aquí y ahora están mucho más adaptados, como es normal. Ahora también salimos todos en bloque y vamos todos a una.

SB: ¿Qué papel ha tenido Jerome Jordan en este proceso?

AV: Él ya tiene mucha experiencia y ha jugado en la Liga Endesa, eso hace que nos pueda ayudar mucho. Es un pívot dominante dentro y fuera de la pista. Es un fichajazo.

SB: Todos los jugadores de Divina Seguros Joventut apelan al bloque, a la unidad. En esta temporada de cambios, ¿cuál es el secreto para que se mantenga esta piña?

AV: Creo que es un acierto fichar a buenos tíos, a buenas personas. En los años que llevo aquí, te puedo asegurar que nunca ha habido ninguna mala persona, ningún egoísta. Está claro que te pueden salir mejor o peor las cosas, pero la gente que viene aquí es gente buena. Por ejemplo, todo el equipo podemos ir a comer o a cenar tranquilamente sin ningún problema porque aquí la gente es honesta y, cuando la gente es así, al final se crea un bloque y una piña. Eso es lo que realmente importa en un equipo: que todos nos llevemos bien y que si pasa algo, se lo podamos decir a la cara a tu compañero sin entrar en conflictos. En Divina Seguros Joventut se ha conseguido y ya llevamos muchos años así, hecho que nos permite formar la piña que ahora somos.

SB: El domingo pasado, parecía que todos los focos estaban centrados en Dimitijevic, pero hubo alguien que en el +/- tuvo un +24 con él en pista. ¿Sabes de quién hablo?

AV: (Risas) Sí, algo me han dicho.

SB: ¿Qué se siente al parecer que no hagas nada pero a la vez hacer mucho?

Siempre intento dar lo máximo. No te voy a meter 20 puntos, pero sí intento aportar en todos los aspectos posibles. Intento dar ese plus y ese esfuerzo extra cuando estoy en pista: a veces sale y otras no, pero siempre se intenta. A mí, sinceramente, no me importa salir en ninguna noticia, a mí lo que me importa es que el equipo gane, y este año está siendo duro porque no ganamos tanto como quisiéramos.

Albert Ventura lanzando (Foto: David Grau)

SB: ¿Cómo definirías entonces tu juego?

AV: Intento ser agresivo, dar ese plus de carácter al equipo y proporcionar intensidad en la pista. Un día puedes meterlas todas y otro no meter ninguna, pero ese espíritu y esas ganas de luchar es algo que no puedes dejar nunca a un lado. A veces puede que no lo parezca, pero me gusta que la gente valore eso. A nivel estadístico no significa nada, pero es tanto o más importante que una canasta o una asistencia.

SB: En septiembre, realizamos una entrevista a Demond Mallet y nos confesó que próximo jugador que veía con más futuro profesional era Dimitrijevic. Después de la actuación del domingo, ¿qué opinas tú?

AV: Tiene buen ojo. Es un jugador muy joven que está entrenando desde el principio con nosotros. Tiene mucho talento y mucho descaro, y el tiempo dirá a ver dónde llega. Él lo que tiene que hacer ahora es seguir trabajando, seguir siendo humilde y, si todo va bien, creo que puede llegar a ser un jugador muy importante en este club y a nivel europeo.

SB: Cambiando de tema. Como capitán y jugador, ¿cómo se sobrelleva la situación económica de Divina Seguros Joventut?

AV: El año pasado fue bastante difícil por la situación en general. No ganábamos y hubo retrasos en los pagos, pero este año, aunque se hayan publicado varias noticias al respecto diciendo que las cosas van mal, están cumpliendo con nosotros. Pero cuando pasa esto, tú debes pensar en jugar y en intentar hacerlo bien, porque lo que pasa ahí arriba -despachos- pasa allí. Este año está siendo mucho más tranquilo; es cierto que las informaciones que llegan a veces te hacen pensar en qué pasará en el futuro, pero nuestra faena es jugar y ganar partidos. El club tiene motor, tiene vida y tiene años para rato, pero se debe dejar trabajar a los de arriba.

SB: Para los jugadores de la casa, aquellos que estáis aquí desde pequeños, ¿qué supone su renuncia a la presidencia de Divina Seguros Joventut?

AV: Se hacer raro porque, desde que estoy aquí, toda la vida ha estado él, antes como jugador y ahora como presidente. Ha estado toda la vida ligado a su club, pero es ley de vida: lleva muchos años y también se entiende. Estar en este cargo desgasta y más cuando surgen situaciones como la del año anterior; es su decisión y seguro que a él le irá bien en el futuro.

SB: La última y acabamos. ¿Cómo se sustituye a Nacho Llovet y cómo recoges su testigo como capitán?

AV: Nacho es insustituible. La capitanía es un paso natural que, quien lleva mucho tiempo aquí, lo asume con orgullo. Nacho tiene mucho carisma, es un tío que lo da todo dentro y fuera de la pista. Un buen tío y muy buen amigo mío. Como capitán, intento que haya buen rollo, ser ejemplar en el trabajo y llevarme bien con todos. Sergi -Vidal- también ayuda mucho en lo referente a la capitanía por ser veterano. Pero lo vuelvo a repetir: Nacho es insustituible.