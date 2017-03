Aleks Maric es el elegido por Rio Natura Monbus Obradoiro

La lesión de Pechacek ha provocado el fichaje del pívot australiano

Ya fue el fichaje elegido para reforzar el equipo la temporada pasada

Aleks Maric ha sido el elegido por Rio Natura Monbus Obradoiro para reforzar su maltrecho juego interior por lo que queda de temporada. Se repite la situación de la temporada pasado en la que el pívot australiano ya fue el escogido como refuerzo para los últimos ocho partidos en los que tuvo unas medias de 6 puntos, 5 rebotes y 8 de valoración.

El equipo santiagués ya había intentado renovar a Maric para esta temporada como demuestra su inclusión en la lista de tanteo y las declaraciones de José Luis Mateo, director general del club: "Recibimos a uno de los nuestros, al que ya intentamos renovar al final de la temporada pasada. Ahora que ha terminado su competición en Australia y debido a que hemos acumulado dos lesiones de larga duración en el juego interior, fichamos a un jugador con experiencia, que nos conoce y cuyo juego y presencia cerca del aro esperamos que nos aporte una buena rotación".

La lesión de Adam Pechacek ha provocado que el Rio Natura Monbus Obradoiro moviera ficha en el mercado para reforzar su juego interior. La confirmación de la baja del interior checo por toda la temporada sumada a la anterior de Rosco Allen ha precipitado el fichaje de Aleks Maric para completar un juego interior que contaba solamente con Shayne Whittington, Artem Pustovyi y Nacho Llovet para lo que queda de temporada.

Como nos informaba Adolfo Otero en la noticia sobre la operación del checo, el Obradoiro ya estaba rastreando el mercado anteriormente debido a las numerosas lesiones que ha sufrido esta temporada, pero como el propio José Luis Mateo había declarado se contemplaba la posibilidad de no realizar ningún fichaje para no descuadrar las cuentas del club, uno de los más saneados de la Liga Endesa y con la máxima de nunca gastar aquello que no se tiene. La lesión de Pechacek ha hecho que este gasto se volviera inevitable.

El australiano es un jugador que ha pertenecido a varios de los mejores equipos de Europa (Maccabi, Panathinaikos, Lokomotiv, Partizan, Galatasaray, Herbalife y Granada, con el que debutó en la Liga ACB) y con un palmarés envidiable entre el que se encuentra una Euroliga y una Eurocup. Su rendimiento ha bajado mucho en las últimas temporadas, como demuestran sus promedios de 5.4 puntos y 4.7 rebotes para 8.2 de valoración en la liga australiana en este mismo año, pero que cumple los parámetros de tener experiencia en la liga, conocer el club y no implicar un gasto demasiado alto.

Maric se incorporará al equipo a principios de la próxima semana, una vez realizado el pertinente reconocimiento médico.

Sobre el autor Xan Ramos Piñeiro @XanSolobasket Antiguedad: 7 meses 3 semanas #Contenidos: 27 Total lecturas: 55,224